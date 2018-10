Tarquini prêt à revenir en tête des classements en WTCR

Gabriele Tarquini se tourne déjà vers les manches japonaises du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO après n'avoir pu marquer le moindre point lors de la WTCR Race of China-Wuhan le week-end dernier.

L’Italien continue d'occuper la tête du classement des pilotes, mais avec une avance réduite à sept points sur deux autres pilotes sur Hyundai i30 N TCR, Thed Björk et Yvan Muller.



Tarquini voudra cependant éviter de répéter un week-end aussi difficile que celui de Wuhan, afin de décrocher le premier titre de l'histoire du WTCR OSCARO pour le BRC Racing Team.



"Ce qui est positif, c'est que je suis toujours en tête du classement du championnat", a déclaré Tarquini. «Les courses à Wuhan ne se sont pas déroulées comme prévu, avec aucun point marqué dans les trois courses. Le lest de compensation basé sur les trois courses précédentes ne nous a pas permis de montrer la vraie performance de la Hyundai i30 N TCR en qualifications, et nous n’avons pas pu suivre le rythme de la course. Nous espérons marquer à nouveau des points lors de la prochaine course de Suzuka. ”



La WTCR JVCKENWOOD Race of Japan se déroulera du 26 au 28 octobre et constituera l'avant-dernier week-end de la saison.



Tarquini est photographié en train d'être interviewé sur QiE Live.

