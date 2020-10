Après avoir été tous deux contraints à l'abandon dans la course 1 - Tarquini a abandonné avec des dégâts consécutifs à un accident, tandis que Michelisz a été confronté à un problème technique - Michelisz s'est battu depuis la 15e place sur la grille pour terminer la course 2 à une belle cinquième place.



Tarquini, qui n'a pas pu faire mieux que 18e dans la course 2 suite à un contact avec Tom Coronel, a retrouvé la forme dans la course 3, son ascension de la 12e à la septième place étant ponctuée par des dépassements sur Yvan Muller et Yann Ehrlacher.



"La course 3 a été ma meilleure course, parce que quand on part au milieu du peloton, on ne peut pas éviter les incidents", a déclaré le pilote BRC Hyundai LUKOIL Squadra Corse. "Mais j'ai pu passer au travers lors des deux premiers virages et après j'ai commencé à attaquer les autres devant moi parce que la voiture était fantastique. Norbi a également montré un très bon rythme [dans la course 2] et j'ai pu dépasser les gens devant moi. Je me suis beaucoup amusé pour être honnête et c'est bien de marquer des points".



Michelisz, qui a terminé sa manche à domicile du WTCR - FIA World Touring Car Cup avec une 10e place dans la Course 3, a ajouté : "Dans la Course 2 [je ne pouvais pas] vraiment espérer beaucoup plus, en partant de la 15e place. La voiture fonctionnait bien, j'ai pu donc à nouveau attaqier, j'ai pu mettre de la pression sur les voitures de devant. Je voulais vraiment dépasser l'Audi à la fin, mais [Nathanaël] Berthon a fait un très bon travail. Au final, je suis content du résultat".