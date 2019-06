La course de Gabriele Tarquini en tant que pilote invité en ADAC TCR Germany s'est terminée de manière décevante pour le vainqueur du premier titre en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Tarquini avait échangé son i30 N TCR de l'équipe BRC Hyundai N Squadra Corse Corse contre une version du Team Engstler de la machine coréenne et avait de grands espoirs après s'être qualifié cinquième au Red Bull Ring.



Cependant, après un contact avec Théo Coicaud lors de la première course, la Hyundai de l'Italien s'est retrouvée avec une direction cassée, ce qui a engendré une période de neutralisation derrière la voiture de sécurité.



La course 2 a mieux commencé pour Tarquini qui s'emparait brièvement de la troisième place face à Antti Buri, futur vainqueur, avant que de nouveaux accrochages ne ruinent sa course. Après une visite dans les stands pour réparations, Tarquini a terminé 14e.



Il sera de retour pour la course de WTCR / OSCARO à la Nordschleife du Nürbugring du 20 au 22 juin.



Photo : ADAC-Motorsport.de

The post Tarquini repart les mains vides après sa pige sur le Red Bull Ring appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.