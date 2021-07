Gabriele Tarquini a décroché sa première victoire en WTCR - FIA World Touring Car Cup depuis deux ans, décrochant au passage le TAG Heuer Best Lap Trophy lors de la WTCR Race of Spain.

L'Italien a mené de bout en bout depuis la pole position au volant de sa Hyundai Elantra N TCR de l'équipe Hyundai N LUKOIL Squadra Corse du BRC pour s'assurer la victoire dans la Course 1 en grille inversée, dimanche matin au MotorLand Aragón, et a également signé le meilleur tour du circuit de 5,345 km en 2m07.023s.



Il a également signé le meilleur tour du circuit de 5,345 km en 2m07.023s, plus rapide que le tour le plus rapide de la course 2, réalisé par le vainqueur Frédéric Vervisch. Le Belge a réalisé un tour en 2m07.588s sur son Audi RS 3 LMS de l'équipe Comtoyou.



La victoire de Tarquini était sa première depuis la WTCR Race of Hungary en 2019.

