Ayant déjà signé podium pour Hyundai Motorsport dans le championnat du monde des rallyes de la FIA, Breen participe actuellemnt au championnat d'Europe des rallyes de la FIA (FIA ERC) pour l'équipe MRF Tyres, qui est supervisée par le BRC Racing Team, l'équipe qui a permis à la formation BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse de Tarquini de participer au WTCR équipé par Goodyear.



"Je me souviens quand j'étais enfant, je regardais Gabriele avec Alfa Romeo dans les voitures de tourisme britanniques", a déclaré Breen au sujet du vétéran italien de 58 ans. "C'est incroyable qu'il ait encore la passion et le dévouement nécessaires pour continuer à faire ce qu'il fait aujourd'hui et j'espère vraiment avoir la même énergie et le même esprit à son âge parce que c'est vraiment incroyable".



Breen, qui s'est rendu en Aragon depuis son domicile en Andorre, a décrit sa visite à l'occasion des finales de la saison WTCR comme une bonne occasion de découvrir les coulisses d'un autre programme soutenu par Hyundai Motorsport, admettant qu'il serait tenté d'échanger sa Hyundai i20 R5 contre la i30 N TCR de la marque coréenne pour un essai.



"Il y a beaucoup de choses qui se passent en termes de tactiques que nous ne verrions pas en rallye et aussi des choses intéressantes sur les réglages et aussi sur la façon dont les qualifications sont abordées et la course", a déclaré l'Irlandais de 30 ans. "Je suis arrivé dans le monde du rallye après avoir passé des années sur les circuits et je suis toujours resté en contact avec le monde du karting. J'aimerais vraiment essayer [la voiture de WTCR] un jour. Ça a l'air vraiment intéressant, peut-être qu'on pourra y arriver un jour".



Breen estime qu'il a quitté le MotorLand Aragón avec satisfaction, après qu'il a passé du temps avec Tarquini et son coéquipier, le roi du WTCR 2019 Norbert Michelisz. "Il y a un intérêt commun entre nous tous dans ce que nous faisons et les gars ont évidemment une expérience incroyable des courses sur circuit", a déclaré Breen. "Gabriele est vraiment incroyable et Norbi est évidemment le champion de l'année dernière. C'est vraiment intéressant d'apprendre de ces gars. J'essaie de prendre toutes les informations possibles".



Alors que la saison WTCR a atteignait son apogée, l'ERC, qui comme le WTCR est promu par Eurosport Events, se termine avec le Rally Islas Canarias du 26 au 28 novembre. Breen est cinq fois vainqueur dans la série et prend le départ de l'épreuve sur asphalte en cinquième position au championnat, aux côtés de son copilote Paul Nagle.