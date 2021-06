Le retour à Estoril pour Gabriele Tarquini, qui disputera cette épreuve de WTCR - FIA World Touring Car Cup sur une Hyundai, fait renaître de vieux souvenirs au vétéran italien, de l'époque où il courait en Formule 1.

Tarquini a tenté de prendre le départ du Grand Prix du Portugal à quatre reprises. Bien qu'il n'ait pas réussi à s'aligner sur la grille trois fois, en 1988, il s'est aligné en 26e position au volant de sa Coloni-Ford et a terminé 11e.



"Bien qu'Estoril soit une nouvelle piste dans le calendrier WTCR, j'y ai couru il y a de nombreuses années dans d'autres séries, mais le circuit a changé depuis mes débuts en Formule 1", a déclaré l'Italien. "J'aime ce circuit, c'est un circuit à l'ancienne avec des bordures très hautes et des virages rapides. C'est dommage que nous ne puissions pas retourner à Vila Real cette année, où j'ai beaucoup de bons souvenirs, mais je suis très heureux d'être de retour au Portugal. J'espère que notre voiture pourra confirmer les bonnes choses montrées au Nürburgring Nordschleife et que nous pourrons nous battre pour les podiums ce week-end."



Tarquini abordera la WTCR Race of Portugal après avoir donné à la toute nouvelle Hyundai Elantra N TCR équipée de Goodyear des débuts très encourageants en Allemagne au début du mois. Il est associé à l'équipe BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse.

