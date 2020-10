Le champion WTCR 2018 a excellé dans les conditions humides de la course 1 pour se classer deuxième pour le compte de son équipe BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, après être parti cinquième sur la grille de départ.



"Comme 90 % de la grille, nous avons démarré avec une solution mixte [avec des pneus slicks à l'avant et des pneus humides à l'arrière], on va dire un peu à l'anglaise parce que je l'ai vue plusieurs fois en Angleterre [où j'ai couru dans les années 1990]. Et ça marche. Au début, c'était très délicat, ma voiture était très bonne, surtout dans la première partie de la course.



"J'ai essayé d'attaquer parce que je ne cherche pas le titre. C'est la première fois que je peux faire ma course sans penser aux points et à la stratégie, alors j'ai attaqué à fond. J'ai beaucoup apprécié, surtout dans la première partie. J'ai essayé de pousser jusqu'au bout, mais [Nathanaël] Berthon était beaucoup plus rapide que moi. Il avait un gros écart et je n'ai jamais été en mesure de le mettre sous pression car dans ces conditions, il est très facile de faire des erreurs. Ma stratégie était d'être plus proche, mais c'était impossible".



Alors que la deuxième place de Tarquini dans la course 1 représentait son meilleur résultat du week-end, les courses 2 et 3 se sont terminées par des abandons prématurés pour la légende du World Touring Car, à chaque fois après des accrochages.