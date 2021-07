La décision de Gabriele Tarquini de ne pas s'arrêter durant la phase de Q2 de la WTCR Race of Spain l'a aidé à s'adjuger sa deuxième pole position avec grille inversée en autant de courses.

Tarquini s'est classé 10e en Q2 ce qui lui permettra de s'élancer de la pole position de la course 1 au MotorLand Aragón aujourd'hui (dimanche). Mais l'histoire aurait pu être différente, comme l'explique le pilote du BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse.



"La pole de la grille inversée n'était pas mon objectif, une place dans le top 10 était mon objectif mais, au final, c'est un résultat fantastique pour moi et aussi pour Hyundai", a déclaré le champion de la première saison du WTCR - FIA World Touring Car Cup en 2018. "Maintenant, nous avons à nouveau une chance de jouer pour le podium dès la première manche. C'est la meilleure façon de commencer la première course mais, pour être honnête, mon tour n'était pas vraiment bon."



"Mon ingénieur m'a suggéré de m'arrêter parce que j'ai eu un problème de changement de vitesse en Q2 et le tour n'était pas super rapide. Mais, au final, j'ai décidé par moi-même de terminer le tour et c'était une bonne décision."

WTCR Dimanche sur la WTCR Race of Spain IL Y A 18 MINUTES

WTCR Flash qualifications WTCR : Vervisch bat Bjork pour signer une pole sensationnelle en Aragón IL Y A 16 HEURES