Tassi a montré qu’il peut gagner en WTCR

Attila Tassi a tout ce qu'il faut pour gagner en WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Tel est l'avis de son équipier au sein du team KCMG après que le pilote de 20 ans a dû abandonner alors qu'il menait le Course 3 de la WTCR Race of Portugal, à Vila Real dimanche dernier.

Le Hongrois faisait un parfait usage de sa DHL Pole Position quand un souci de bougie a mis fin à sa course. La victoire allait revenir au héros local, Tiago Monteiro, sur l'autre Honda KCMG.

“Je suis tellement désolé pour Atti, qui était le pilote le plus rapide de tous et a dominé les qualifications”, a déclaré le Team principal de KCMG, Dario d'Esposito. “C'est frustrant pour lui d'avoir eu un problème de bougie, mais il a montré ce qu'il peut faire et il voudra le montrer encore plus lors des derniers rendez-vous de la saison.”

Monteiro a lui aussi couvert d'éloges son jeune collègue : “Il a fait un travail fantastique en qualifications, un tour fantastique. J'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai pris tous les risques, mais il a fait un petit peu mieux et il a pris la pole. Malheureusement, il a un une panne mécanique – c'est très dur car ça aurait été sa première victoire.”

Tassi a quant à lui réagi : “Je suis incroyablement fier de ma première pole position – et sur un circuit où je n'étais jamais venu avant – mais je suis sûr que j'avais le rythme pour gagner, et c'est frustrant que ma voiture ait connu un souci au départ de la Course 3 qui a empêché que ça arrive.”

