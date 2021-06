Attila Tassi a terminé son week-end de la WTCR Race of Portugal de manière parfaite. Le Hongrois a ajouté le TAG Heuer Best Lap Trophy à sa première victoire en WTCR – FIA World Touring Car Cup sur le Circuito do Estoril.

Le pilote de la Honda alignée par ALL-INKL.DE Münnich Motorsport a réalisé un meilleur tour en 1min45,150s avant de s’imposer dans la deuxième course devant un trio de Hyundai mené par Jean-Karl Vernay.

Le Roi du WTCR, Yann Ehrlacher, a réalisé le meilleur tour sur la route vers la victoire dans la Course 1 à grille inversée. Le pilote Cyan Racing Lynk & Co a réalisé un chrono de 1min45,384s.

WTCR Flash WTCR Course 2 : Tassi gagne, énorme déception pour Monteiro IL Y A 2 HEURES

WTCR Flash WTCR Course 1 : Ehrlacher emmène un triplé Lynk & Co IL Y A 5 HEURES