Attila Tassi, du en sachant qu'il a fait quelque chose qu'aucun deTeam Engstler LIQUI MOLY, déjà vainqueur en WTCR - FIA World Touring Car Cup, prendra le départ de la WTCR Race of Bahrain avec un avantage sur ses rivaux du WTCR.

Avant de montrer son rythme et son potentiel en WTCR, le Hongrois a participé aux TCR International Series, qui ont visité le Circuit International de Bahreïn en 2016 et 2017, donnant ainsi au Hongrois l'expérience du circuit dans une voiture TCR.



Après n'avoir pu prendre le départ des deux courses la première année en raison de dommages causés par un accident, Tassi a terminé 12e et 8e dans les deux courses qui constituaient les manches trois et quatre de la TCR International Series 2017.

Ad

WTCR Le Club des 100 du WTCR se prépare pour les batailles en pistes à Bahreïn IL Y A UNE HEURE

WTCR Comtoyou emmenera deux stars du TCR Europe pour les manches finales du WTCR au Moyen-Orient IL Y A 17 HEURES