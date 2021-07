Il y a sept jours, Attila Tassi a décroché son premier succès en WTCR - FIA World Touring Car Cup à l'occasion de la Course 2 sur le Circuito do Estoril. Voici neuf faits à retenir sur le pilote de la Honda #9.

*Le triomphe à l'arraché de Tassi sous les couleurs de l'équipe ALL-INKL.DE Münnich Motorsport lors de la WTCR Race of Portugal fait de lui le 27e pilote à gagner en WTCR depuis le début de la série en 2018.



*Cela signifie que les quatre pilotes de Münnich Motorsport ont remporté des courses en WTCR, ce qui place l'équipe allemande à égalité avec l'équipe suédoise Cyan, qui aligne des Lynk & Co, et qui compte également quatre vainqueurs de course.



*Le succès de Tassi a coïncidé avec la 20e course WTCR à se dérouler avec des pneus Goodyear.



*Sa victoire est la 19e en WTCR pour la Honda Civic Type R TCR.



*À 22 ans et 13 jours, Tassi est le deuxième plus jeune vainqueur d'une course WTCR derrière Yann Ehrlacher qui avait 21 ans, neuf mois et 24 jours lorsqu'il s'est imposé lors de la WTCR Race of Hungary en avril 2018.



*Le succès au Portugal a hissé Tassi à la deuxième place du classement WTCR, son meilleur classement à ce jour. Sa meilleure position précédente était la septième, qu'il occupait après quatre courses en 2020.



*Tassi est l'un des huit pilotes à s'imposer lors de la WTCR Race of Portugal.



*Il est également l'un des deux Hongrois à être monté sur la plus haute marche d'un podium en WTCR.



*Pour la deuxième fois en autant de courses, le poleman de la Course 2 n'a pas réussi à convertir sa performance de qualification en une victoire de la Course 2.

