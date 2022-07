Attila Tassi a décroché son premier podium dans cette saison de WTCR - FIA World Touring Car Cup, après s'être durement battu pour un podium à Vila Real lors de la 100e course du WTCR.

La deuxième place du Hongrois, qui fait suite au podium de son coéquipier Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), marque également le premier podium en WTCR du LIQUI MOLY Team Engstler en tant qu'équipe cliente de Honda.



Tassi, qui a égalé son meilleur résultat de qualification de la saison samedi et a terminé neuvième dans la Course 1, a bien démarré depuis la deuxième place dans la Course 2.



Un tour Joker bien exécuté a permis à Tassi de dépasser le leader de la course, Yvan Muller, et, bien qu'il ait été dépassé par Rob Huff, il a néanmoins décroché un podium mérité à Vila Real, trois ans après avoir été privé de victoire sur le difficile circuit portugais.



Son coéquipier, le héros local Tiago Monteiro, a terminé 11e dans la Course 1 mais a abandonné dans la Course 2 peu après avoir touché un mur et subi une défaillance qui l'a envoyé sur le côté droit de la piste, ce qui a entraîné un contact inévitable avec la Honda Civic Type R TCR similaire d'Esteban Guerrieri.



"J'étais vraiment excité de revenir à Vila Real, alors être sur le podium - surtout parce qu'il y a trois ans je n'ai pas eu la chance de le partager avec Tiago - était un sentiment incroyable, et mieux vaut tard que jamais",a déclaré Tassi."Ce n'était pas la course la plus facile de ma vie, car j'ai eu un problème d'embrayage avant le début de la course, même si je m'en suis sorti sans trop de problèmes à la fin."



"J'ai vu après le premier Safety Car que la voiture derrière avait pris son tour Joker, donc mon tour d'attaque à partir de là était juste à la limite, mais j'ai bien géré mon Joker pour sortir en tête. Je veux dédier ce podium au LIQUI MOLY Team Engstler qui a fait un travail incroyable ; je suis vraiment heureux que nous ayons enfin un bon résultat dans la poche."

Ad

WTCR Résumé de course : Victoires à Vila Real pour Urrutia et Huff IL Y A 43 MINUTES

WTCR Flash WTCR Course 2 : Huff entre dans l’histoire en remportant la 100e course WTCR IL Y A UN JOUR