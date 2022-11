Attila Tassi prendra le départ de la toute dernière course de WTCR – FIA World Touring Car Cup depuis la pole position, après s’est qualifié dixième sur le Jeddah Corniche Circuit.

Le pilote de la Honda Civic Type R TCR du LIQUI MOLY Team Engstler sera rejoint sur la première ligne de la Course 2 à la grille partiellement inversée, dans le cadre de la WTCR Race of Saudi Arabia, par le pilotewildcardViktor Davidovski, du Comtoyou Team Audi Sport, qui a signé le neuvième temps des qualifications.



Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) et Nicky Catsburg (BRC Hyundai N Racing Team) s’élanceront de la deuxième ligne devant Franco Girolami (Comtoyou Audi) et Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport).



La Course 1 de la WTCR Race of Saudi Arabia doit débuter dimanche à 19h40, heure locale (17h40 à Paris), suivie de la Course 2 dont le départ est prévu à 22h15 (20h15).

Ad

WTCR Azcona n'a même pas eu besoin de pousser jusqu'à la Q3 : il est champion du monde IL Y A UNE HEURE

WTCR Azcona : "J'ai travaillé toute ma vie pour arriver à ce titre de champion du monde" IL Y A UNE HEURE