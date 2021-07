Attila Tassi entend bien faire en sorte que sa première victoire en WTCR - FIA World Touring Car Cup ne soit pas la dernière.

Le Hongrois âgé de 22 ans a remporté sa première victoire lors de la WTCR Race of Portugal le mois dernier et s'est hissé à la deuxième place du classement provisoire du championnat.



En prévision de la WTCR Race of Spain qui se déroulera au MotorLand Aragón ce week-end, le pilote de la Honda de l'équipe ALL-INKL.DE Münnich Motorsport a déclaré : "C'est bien d'aborder la prochaine manche en sachant que j'ai gagné une course en WTCR, mais je ne veux pas que cela s'arrête là. Le début de la saison n'a pas été des plus faciles, alors c'est formidable d'être deuxième au championnat, et c'est un bon objectif que d'essayer de conserver cette position ce week-end."



"Bien sûr, la conséquence de nos résultats au Portugal est un poids de compensation élevé pour cette manche", poursuit Tassi. "Et à cause de cela, nous nous attendons à une période plus difficile à Aragón, surtout en sachant quel était le rythme l'année dernière, mais malgré tout, nous allons attaquer au maximum ce week-end."

