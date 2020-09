Le pilote ALL.INKL.DE Münnich Motorsport Honda, 21 ans, n'avait pas réussi à faire mieux que la quatrième place lors de ses débuts en WTCR en 2019.



Mais sa troisième place dans la course 1 de la WTCR Race of Belgium le week-end dernier met fin à sa pénurie de podiums.



"L'an dernier, j'ai eu l'occasion de gagner une course à Vila Real, mais malheureusement, je n'ai pas eu de chance là-bas", a déclaré Tassi. "Mais commencer la saison comme ça, je pense que c'est très bien, surtout de mon côté."



"Je ne m'attendais pas à commencer la première course de la saison sur le podium. C'était une très bonne bagarre, parfois je me suis rapproché, mais pas assez. Nous avons eu quelques problèmes de freins, c'est sûr que quand j'étais plus près, je perdais de la performance de freinage, alors j'ai dû ralentir un peu".