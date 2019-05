Tassi joint ses forces à son patron d’écurie du WTCR pour une course de 24 heures

Attila Tassi fera équipe avec son directeur d'équipe en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO à l'occasion des 24 heures de Fuji de ce week-end, une manche du très populaire championnat japonais des Super Taikyu Series.

Le Super Taikyu, qui signifie " Super Endurance ", est la plus grande série d'endurance au Japon en termes de nombre de participants, et accueille les GT3, GT4, TCR et autres classes de berlines. Toutes les courses durent entre trois et six heures, à l'exception de l'épreuve de Fuji.



Tassi, pilote Hongrois de 19 ans, animateur du WTCR / OSCARO, sera associé à Paul Ip, le patron de l'équipe KCMG basée à Hong Kong, Jim Ka To, Josh Burdon et Matt Howson. Ils partageront une Honda Civic Type R TCR, qui a remporté le ST-TCR au cours des deux dernières saisons.



"J'ai hâte d'être ce week-end", a déclaré Tassi. "Je ne suis jamais allé au Japon et ce sera une grande responsabilité de représenter Honda dans son pays. De plus, le ST-TCR est l'une des catégories les plus populaires du point de vue du nombre de concurrents, les batailles seront donc féroces. J'ai une certaine expérience des courses de 24 heures. J'ai terminé sur le podium TCR aux 24h de Barcelone en 2016 et je vais donc essayer d'utiliser à mon avantage ce que j'y ai appris".



Après son voyage au Japon, Tassi poursuivra ses préparatifs pour la WTCR Race of Germany, qui se déroulera sur la légendaire Nürburgring Nordschleife du 20 au 22 juin.

