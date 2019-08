Attila Tassi a indiqué que son équipe KCMG visera plus haut lors des dernières manches WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Les commentaires du pilote hongrois sont arrivés après que l'équipe de Hong Kong alignant des Honda ait réalisé sa meilleure performance de la saison lors de la WTCR Race of Portugal le mois dernier. Tassi a signé la pole position DHL pour la course 3, que son coéquipier Tiago Monteiro a remporté.



"Après la performance [à Vila Real], nous pouvons nous fixer des objectifs plus élevés pour le reste de la saison", a déclaré Tassi, 20 ans.



Cependant, malgré l'optimisme de Tassi, KCMG arrivera dans une certaine inconnue sur le Ningbo International Speedpark, qui accueillera la WTCR Race of China du mois prochain (13-15 septembre), alors que ni Tassi ni Monteiro n'ont déjà couru sur cette piste.

The post Tassi : mon équipe peut viser encore plus haut en WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.