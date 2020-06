Tassi remercie son “garde du corps” Monteiro pour l’avoir aidé à devenir le p remier double

-

Attila Tassi a remercié son coéquipier Tiago Monteiro de l'équipe ALL-INKL.DE Münnich Motorsport pour l'avoir aidé à devenir le premier pilote à s'imposer deux fois en championnat WTCR Esports de pré-saison.

Le jeune Hongrois Tassi a mené sa Honda Civic Type R TCR à la victoire dans la course 2 sur un Slovakia Ring virtuel hier soir, après que Monteiro ait fait office de "garde du corps" pour lui pendant les premiers tours.



Les bases du deuxième triomphe de Tassi en WTCR de pré-saison ont été posées lorsqu'il a hérité de la Pole Position DHL pour la deuxième course sur grille partiellement inversée en signant le 10e chrono des qualifications, une position derrière son coéquipier Monteiro, ce qui a assuré une première ligne 100% Honda Civic Type R.



Tassi prenait un bon envol, puis se replaçait vers l'intérieur pour faire bénéficier de l'aspiration à Monteiro en arrivant au premier virage, une manoeuvre qui les aidait à conserver les deux premières places dans les premiers virages, et qui a également permis au jeune homme de 21 ans de se constituer une petite avance pendant que son coéquipier portugais retenait le peloton des poursuivants.



Cette aide s'est avérée cruciale, Tassi ayant fait preuve d'une conduite exemplaire par la suite et ayant maintenu ses poursuivants hors de la zone d'aspiration pour remporter sa deuxième course d'avant-saison Esports WTCR par un peu moins d'une seconde après sa victoire dans la course 2 sur un Salzburgring virtuel au début de ce mois.



"Je dois dire un grand merci à Tiago - je pense que je lui dois une bière maintenant ! Il a été un peu mon garde du corps et dès le deuxième tour, j'ai su qu'il me fallait juste rester concentré et ne pas faire d'erreur. J'ai pris soin de mes pneus et je n'étais pas au maximum - évidemment, je poussais assez fort, parce que je voyais que les deux voitures derrière moi me rattrapaient un peu. Mais l'écart était suffisant, donc je suis très heureux de remporter ma deuxième victoire. J'espère continuer ainsi pendant le reste du championnat".

