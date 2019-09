Attila Tassi se prépare pour sa seconde manche "à domicile" en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, boosté par son plus fort week-end en termes de points marqués.

Tassi, sur Honda, a accumulé 15 points lors de la WTCR Race of China plus tôt ce mois-ci. Alors que Suzuka est désormais au programme, il s'agira pour Tassi d'une nouvelle piste à apprendre, mais sa performance à Ningbo aidera le jeune Hongrois à appréhender au mieux cette course à domicile pour Honda, lors de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan du 25 au 27 octobre.



"Je n'ai jamais couru à Suzuka, l'ambiance sera totalement différente et j'ai hâte d'y être", a déclaré le Hongrois âgé de 20 ans. "J'ai regardé beaucoup de vidéos, principalement de Formule 1, depuis l'âge de sept ou huit ans, mais je grandis dans le monde du simulateur, ce qui me donne une bonne base et une connaissance des bonnes trajectoires".



De sa course lors de la WTCR Race of China, qui l'a vu notamment dépasser deux voitures dans le dernier tour pour terminer sixième en partant de la 17e place sur la grille de départ de la Course 2, Tassi a déclaré : "J'ai réussi à rester loin des gros accrochages. Je pense que c'était dû à la chance autant qu'à n'importe quoi d'autre. Ce n'est pas comme ça que j'aime courir, mais je sentais que je devais être plus agressif juste pour tenir le coup."



Dario d'Esposito, directeur du team KCMG, a ajouté : " Attila s'est amélioré à chaque séance et a fini par décrocher une fantastique sixième place. Il est resté à l'écart des accidents et des accrochages et il le mérite vraiment. Il a fait un travail fantastique."

