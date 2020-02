Tassi va avoir beaucoup de soutien en WTCR

Attila Tassi s'attend à ce que les fans hongrois soient présents en nombre pour pas moins de trois manches du WTCR – FIA World Touring Car Cup 2020.

En plus de la WTCR Race of Hungary, qui ouvrira la saison du 26 au 28 avril, la WTCR Race of Slovakia (5-7 juin) et la nouvelle WTCR Race of Austria* (24-26 juillet) devraient être populaires auprès des fans hongrois, en raison de leur proximité géographique avec le pays natal de Tassi.



“Avec l'Autriche, nous aurons trois week-ends où je m'attends à ce que les fans [hongrois] viennent nous soutenir,” déclare le jeune homme de 20 ans, qui pilotera une Honda Civic Type R TCR.



*Sujet à la ratification du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA

