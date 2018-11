Team Mulsanne confirme avec une belle démonstration en WTCR à Macao

Le Team Mulsanne a poursuivi sur sa belle dynamique de fin de saison à Macao avec Luigi Ferrara marquant ses premiers points et Kevin Ceccon ratant de peu un troisième podium en WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO.

Effectuant seulement sa deuxième apparition en WTCR OSCARO et sa première sur le Circuito da Guia, Ferrara a terminé neuvième de la course 1 et huitième de la course 2. Un troisième résultat dans le top 10 a été écarté à la suite d'un contact avec un rival.



Pour le vainqueur de la WTCR Race of Japan, Ceccon, ses débuts à Macao se sont montrés plus prometteurs. Après une crevaison suite à un contact lors des premiers mètres, ses espoirs d'obtenir un bon résultat en Course 1 se sont envolés. L'Italien s'est classé quatrième dans la course 2 avant de terminer le week-end avec une septième position dans la course 3. Ceccon a également réussi à se qualifier pour Q2 pour le troisième week-end consécutive au volant de son Alfa Romeo Giulietta de Romeo Ferraris.



«Marquer des points dans une série aussi compétitive que le WTCR lors de mon deuxième week-end de championnat alors que je courais pour la première fois à Macao est une immense satisfaction», a déclaré Ferrara. «J'ai prouvé que je pouvais m'adapter à un nouvel environnement et à être compétitif au volant d'une excellente voiture telle que la Giulietta TCR développée par Romeo Ferraris. Après avoir fini vice-champion du TCR Italie, je ne pouvais pas imaginer une meilleure façon de terminer la saison."



Ceccon a ajouté: «Pouvoir participer pour la première fois à une course sur une piste légendaire comme Macao a été une grande joie et une expérience inoubliable. Tout comme le fait d'avoir signé de bons résultats, comme la quatrième place dans la course 2. J’aurais voulu célébrer un podium, mais je suis heureux de contribuer de manière positive à notre formidable week-end à Suzuka. ”

