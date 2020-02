Tests des pneus Goodyear : les pilotes WTCR devraient pouvoir attaquer pendant toute la course

Les pilotes du WTCR – FIA World Touring Car Cup devraient pouvoir attaquer pendant toute la course lors de la saison 2020.

C'est ce que laisse entendre le feedback initial des deux jours d'essais WTCR de Goodyear au circuit Parcmotor à Castellolí, près de Barcelone, la semaine dernière.



Ayant fait son retour très attendu en compétition à l'international l'été dernier, Goodyear est le Fournisseur de Pneumatiques Officiel du WTCR, selon un accord de trois ans avec la FIA et le promoteur du WTCR, Eurosport Events, à partir de 2020.



Afin de se préparer pour la saison à venir, qui commencera par la WTCR Race of Hungary du 24 au 26 avril*, Goodyear a organisé deux journées d'essais en Espagne, où les cinq voitures TCR différentes qui participeront au WTCR 2020 ont été utilisées pour une série de simulations de qualifications et de course.



Goodyear utilise une spécification de pneu sec en 2020, conçue pour répondre aux exigences des divers circuits au calendrier du WTCR, avec la durabilité et la constance comme priorités.



Ce design incorpore les leçons tirées des essais menés sur la Nordschleife du Nürburgring en marge du championnat d'endurance VLN, afin d'assurer que Goodyear soit bien préparé pour la WTCR Race of Germany, qui aura lieu sur ce légendaire circuit de 25,378 kilomètres en mai.



Les écuries ont travaillé sur l'optimisation du carrossage, du taux de compression des amortisseurs et des pressions de pneus, tandis que Goodyear s'est focalisé sur le fait de bâtir une relation de travail avec les équipes et de leur conseiller comment tirer le meilleur des pneus.



La plupart des écuries ont pu utiliser un carrossage plus faible qu'auparavant afin d'extraire la performance du pneu. Cela devrait également augmenter sa durée de vie sur une distance de course, et les pilotes devraient donc pouvoir attaquer plus longtemps.



Michael Butler, manager des événements au Royaume-Uni pour Goodyear, déclare : “Les équipes de WTCR ont été très coopératives et ouvertes quant à leur feedback. Nous avons travaillé étroitement avec elles pour tirer le meilleur des nouveaux pneus. L'une d'elles a remarqué que le nouveau pneu allait entraîner une nouvelle approche de la stratégie de course grâce à la constance sur un long relais, qui permet d'attaquer sur une distance de course. En effet, un pilote a fait un relais de 60 kilomètres, et la différence du premier au dernier tour n'était que d'une demi-seconde."



*Sujet à la ratification du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA

The post Tests des pneus Goodyear : les pilotes WTCR devraient pouvoir attaquer pendant toute la course appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.