Et cet amour ne s'est pas démenti après que Björk a effectué des tests sur le légendaire circuit de l'Eifel le mois dernier au volant de sa Cyan Performance Lynk & Co équipée par Goodyear.



"J'adore le Nürburgring, c'est l'un de mes endroits préférés et c'était tellement génial de sortir la voiture et de la piloter, et de voir et de sentir ce que nous pouvions faire de mieux que l'année dernière", a déclaré le champion du monde des voitures de tourisme FIA 2017. "Nous avons eu un peu de mal l'année dernière sur ce circuit, mais cette année, nous nous sommes sentis mieux et nous voulons nous battre au sommet".



Parmi les parties de la Nordschleife qui le font vraiment vibrer, Björk explique que le virage du Tiergarten est celui qui lui procure le plus de sensations.



Quand vous arrivez à Schwalbenschwanz, ce n'est pas si loin et vous vous dites "continue à attaquer, continue à attaquer". Et puis vient ma partie préférée, quand vous entrez dans la compression à Tiergarten et que vous freinez aussi tard que possible, à 260 km/h, et quand vous faites cela, vous avez fini votre tour et, avec un peu de chance, c'est un bon tour".