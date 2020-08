Thed Björk : “Je me bats sur la piste depuis toujours”

-

Candidat au titre lors des deux premières saisons du WTCR - FIA World Touring Car Cup, le Suédois Thed Björk sera l'un des favoris pour le titre 2020 sur sa Lynk & Co 03 TCR Cyan Performance.

Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez être couronné roi du WTCR en 2020 ?

"Parce que ce n'est pas la première année avec une voiture toute neuve, [contrairement à 2019]. Il est difficile d'arriver avec une voiture neuve comme c'était le cas l'an dernier et de gagner, mais nous savons ce qu'il faut pour réussir et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour jouer le titre".



Comment vous êtes-vous préparé pour la saison à venir ?

"J'ai fait une petite course dans une Porsche en Suède juste pour faire remonter l'adrénaline. Nous avons aussi fait nos essais, j'ai donc fait un peu de pilotage, d'autres personnes ont fait plus. Néstor [Girolami] a roulé en TCR Europe, Norbert [Michelisz] a fait [le TCR Allemagne], nous avons tous fait de petites choses. Je me sens prêt, mais cette saison est un peu différente. Elle est très concentrée. Elle va commencer en septembre et se terminer quelques mois plus tard".



La nature condensée du calendrier est-elle stimulante ?

"Vous aurez toujours cette ambiance de première course de la saison sur le Salzburgring, mais on passera rapidement en mode conquête du titre, ce sera une nouvelle expérience pour nous tous.



Le calendrier est composé de six meetings et de trois nouveaux sites pour le WTCR. Connaissez-vous l'un de ces circuits ?

"Je n'ai pas couru sur les circuits de Aragón, Salzburgring et Adria. Je suis allé à Aragon pour des essais, mais les autres sont nouveaux. C'est bien d'essayer quelque chose de nouveau, Santi [Urrutia, coéquipier] m'a expliqué que le Salzburgring est une piste facile, donc ça ne devrait pas être un problème ! Mais nous nous préparerons du mieux que nous pourrons, le WTCR offre beaucoup de défis car presque chaque année il y a de nouveaux tracés à apprendre. Cela fait partie du jeu et je ne suis pas inquiet car je vais me préparer et essayer de faire tout ce que je peux avec l'équipe".



Vous avez eu l'occasion d'essayer le pneu Goodyear. Quelles ont été vos premières impressions ?

"Je me sens vraiment bien avec ce pneu. C'est un pneu intéressant sur lequel travailler et pour moi, il me va très bien. Je suis donc très heureux que nous ayons Goodyear comme nouveau partenaire pour les pneus".



Quels changements ont été apportés à votre Lynk & Co 03 TCR pour la saison à venir ?

"Il y a de petits changements mais seulement de petits changements à cause de l'homologation. Nous voulions obtenir davantage de performances de la voiture sur différents circuits et c'est ce que nous avons essayé de faire".



Vous avez fait partie du "jury" qui a choisi votre nouveau coéquipier Santiago Urrutia. Comment le présenter ?

"Nous avons tous la passion pour ça, nous aimons la course, nous aimons le sport automobile, nous sommes tellement dévoués et trouver cela chez Santi, qui a 23 ans, c'est vraiment bien. C'est un bon gars qui veut vraiment être un pilote de haut niveau. Son talent et sa passion sont quelques-unes des raisons pour lesquelles nous l'avons choisi. Il a bientôt 24 ans, il me l'a dit et il voulait un cadeau, mais je ne pense pas qu'il en aura un de ma part !



Il est peut-être rapide, mais les courses du WTCR peuvent être difficiles. Comment va-t-il s'en sortir, comment va-t-il s'adapter ?

"C'est vraiment difficile, mais il a une bonne équipe dont il peut tirer des leçons et je pense qu'il apprend vite. Il s'adaptera rapidement et plus vite il s'adaptera, plus il fera un très bon résultat parce qu'il est très talentueux".



Peut-il faire de vous un meilleur pilote ?

"Tout le monde dans l'équipe se pousse, Yvan [Muller], Yann [Ehrlacher] et Santi, nous serons donc de meilleurs pilotes, c'est sûr."



Récemment, vous avez eu la chance de tester votre Lynk & Co 03 TCR sur la Nürburgring Nordschleife, lieu de la WTCR Race of Germany du 24 au 26 septembre. Comment s'est déroulée cette expérience ?

"J'adore le Nürburgring, c'est l'un de mes endroits préférés et c'était vraiment génial de sortir la voiture et de la piloter, et de voir et de sentir ce que nous pourrions faire de mieux que l'année dernière. Nous avons eu un peu de mal l'année dernière sur ce circuit, mais cette année, nous nous sommes sentis mieux sur ce tracé et nous voulons nous battre au sommet".



En quoi le fait de participer au championnat d'avant-saison WTCR Esports vous a-t-il aidé ?

"Certains des pilotes on fait des courses en simulateurs chez eux [pendant le confinement], il y avait donc un écart assez important entre les huit premiers et les seize premiers. Il faut tellement s'adapter au jeu que si vous êtes de l'ancienne génération, je ne pense pas que vous puissiez en tirer autant de profit. La simulation m'apporte des avantages dans la mesure où j'acquiers des connaissances sur la piste, c'est ce qui compte le plus pour moi. Se battre sur la piste... Je l'ai fait toute ma vie".



Si vous ne remportez pas le titre mondial, qui le fera et pourquoi ?

"Yvan est passé si près l'année dernière, alors je pense que ce sera moi ou Yvan pour le titre. Il connaît la voiture sur le bout des doigts, il est toujours rapide. Regardez Gabriele [Tarquini]. Yvan est quatre fois champion du monde et il va être au rendez-vous. Il y a une bonne équipe pour le soutenir."



La saison 2020 du WTCR - FIA World Touring Cup va s'ouvrir sur le Salzburgring, le site de la WTCR Race of Austria, les 12 et 13 septembre. La prochaine séance de questions-réponses avec les pilotes sera disponible à partir de demain.

