Thed Björk raconte son parcours dans le WTCR Fast Talk présenté par Goodyear qui lui est consacré

Lorsque Thed Björk a remporté son premier titre de la FIA en 2001, les célébrations lors du gala de l'organe directeur à Monaco ont été plutôt discrètes.

Après avoir reçu un trophée pour son triomphe dans la catégorie SR2 du Championnat des voitures de sport de la FIA, identique en forme et en taille à celui remis à Michael Schumacher pour être devenu champion du monde de Formule 1, Björk ne pouvait pas s'offrir le prix d'un Coca-Cola, tant ses premiers combats étaient difficiles.



En 2017, c'était une autre histoire. Faisant partie de l'équipe d'usine Volvo Polestar, Björk avait battu Nobert Michelisz au championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA à l'issue d'une finale tendue au Qatar. Il était à Paris quelques semaines plus tard pour récupérer son trophée lors de la cérémonie de remise des prix de la FIA.



S'il n'y a pas eu de folles célébrations, Björk pouvait au moins se permettre de boire un verre pour couronner ce qui a été un exploit capital pour un pilote qui a simplement suivi son rêve - et a apporté le budget pour le faire - comme il l'explique à Martin Haven dans le dernier WTCR Fast Talk présenté par Goodyear, la série de podcasts d'Eurosport Events, le promoteur du WTCR.



"J'ai eu ma première moto à l'âge de trois ans et demi", se souvient le Suédois, 39 ans. "Nous vivions à la campagne et chaque jour, nous faisions de la moto. Mais en vieillissant, les motos sont devenues plus rapides et j'ai commencé à me faire mal. J'étais un peu trop fou pour les deux roues et ma famille l'a compris. Quand j'ai eu 11 ou 12 ans, nous avons eu la possibilité d'essayer des karts, alors nous avons vendu les motos. C'était très intelligent pour moi [car] il est beaucoup plus difficile de tomber d'un kart et je me suis retrouvé à faire ce que j'aimais faire."



"J'ai décidé que je voulais devenir pilote de course. Je regardais la Formule 1 à la télévision. Je suivais Michael Schumacher. J'ai vu Ayrton Senna, mais Fredrik Ekblom était la superstar dans la région où je vivais parce qu'il participait à des courses d'IndyCar en Amérique, et s'il pouvait le faire, je me disais que je pouvais le faire. C'est ce que nous pensions, qu'il était tout à fait possible de devenir pilote de course".



La première course de karting de Björk s'est en fait déroulée sur glace (il a terminé troisième), mais il n'a pas fallu longtemps pour qu'il la dispute sur asphalte avec certains des meilleurs jeunes kartmen de Suède. "J'étais dans la série junior avec 30-50 concurrents et il fallait se battre tout le temps pour se qualifier. Je me suis battu et j'ai obtenu de bons résultats. En 1995, j'ai commencé avec un kart à levier de vitesse équipé d'un moteur de 125 cm3. C'est ce qui m'a permis de percer, car j'avais compris ce que c'était que de piloter. J'ai failli gagner le championnat suédois à 14 ans, mais il m'a fallu deux ans de plus pour le remporter parce que j'étais trop agressif au début."



"Nous faisions des compétitions environ 30 week-ends par an, nous avons grandi sur les circuits de course mais nous aimions ça, c'était notre façon de grandir."



Bien que Björk ait pu faire de nombreuses courses, il n'y avait pas de budget familial pour continuer éternellement et plus il faisait de karting, plus le besoin de financement augmentait.



"Nous avons eu [Fredrik] Ekblom avant moi et Ronnie Peterson avant, qui étaient originaires de ma grande ville natale d'Örebro", dit Björk. "Cela m'a permis d'interagir plus facilement avec les sponsors car la course fait partie de l'ADN d'Örebro. Mon père travaillait très dur avec son entreprise et il n'avait pas la possibilité de financer mes courses, je devais le faire moi-même. Je devais trouver des sponsors [en utilisant] toutes les idées possibles et ça a marché parce que la course fait partie de ce domaine".



Peterson, dix fois vainqueur de Grand Prix en Formule 1, qui est mort des suites de blessures subies dans un terrible accident lors du Grand Prix d'Italie en 1978, continue d'avoir une grande influence sur la carrière de Björk. "Même s'il était encore plus important dans le monde, son héritage était si grand [à Örebro] que j'ai pu devenir pilote de course grâce à cela".



Björk a obtenu sa licence de course automobile à l'âge de 16 ans et en trois ans, il était champion de Suède et de Formule 3 nordique. Il s'est installé aux États-Unis en 2000 et a obtenu le budget pour courir dans la Barber Dodge Pro Series après une réunion de 20 minutes avec deux hommes d'affaires suédois basés à Boston. Il a participé aux 24 heures de Daytona, le championnat de voitures de sport de la FIA, où il a remporté le titre SR2 en 2001, au Mans dans un Courage d'usine, en Formule 3000 internationale de la FIA, avant de se concentrer sur les courses de voitures de tourisme à partir de la mi-2004.



Il a commencé sa longue association avec l'organisation Polestar (aujourd'hui Cyan) de Christian Dahl en 2012, remportant le titre WTCC cinq ans plus tard avec Volvo. Il a aidé l'équipe YMR d'Yvan Muller à participer à la première saison du WTCR - FIA World Touring Car Cup for Teams en 2018, avant de remporter la première victoire dans une course automobile de la FIA par un constructeur chinois lorsqu'il a gagné la course 3 lors de la WTCR AFRIQUIA Race of Morocco en 2019 au volant d'uneLynk & Co 03 TCR Cyan Racing .



Björk fera partie de l'équipe Cyan Performance Lynk & Co lors de la saison de WTCR 2020, où il sera l'un des candidats au titre convoité de la FIA.



Son podcast WTCR Fast Talk présenté par Goodyear, le fournisseur officiel de pneus de la WTCR, et animé par Martin Haven est disponible en deux parties sur FIAWTCR.com et dans d'autres points de vente à partir de 12h00 CET aujourd'hui (24 juin), la deuxième partie étant disponible à partir de 12h00 CET le 26 juin.



Cliquezicipour écouter ce podcast ou suivez ce lien :https://www.fiawtcr.com/wtcr-fast-talk/

