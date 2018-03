Thompson complète l’effectif du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport

James Thompson disputera les premières courses du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, alors que son retour au sein du ALL-INL.COM Münnich Motorsport a été annoncé.

Le Britannique Thompson doit ainsi piloter la Honda Civic Type R TCR au Maroc, en Hongrie, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Portugal. Une décision au sujet de qui pilotera la voiture pour les cinq week-ends restant sera prise ultérieurement.

René Münnich, qui occupe à la fois les fonctions de pilote et de propriétaire d'écurie, avait prévu de disputer cette saison de WTCR mais des obligations professionnelles et son programme en FIA World Rallycross Championship l'ont contraint à changer ses plans.

Le Français Yann Ehrlacher et l'Argentin Esteban Guerrieri complètent l'effectif du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport pour 2018.

"Toute l'équipe du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport est très heureuse d'accueillir à nouveau James Thompson", se réjouit Dominik Greiner, le Team Manager. "James a couru pour nous en 2016 et nous sommes ravis de le voir au volant de la Honda Civic Type R TCR aux côtés de Esteban et de Yann. Pour le moment, nous confirmons James pour la première partie de la saison 2018".

"La décision d'enrôler James est venue très tard", continue Greiner. "En raison de quelques projets importants pour René et sa société, il n'est pas en mesure de rejoindre notre programme WTCR pour le moment parallèlement à ses obligations professionnelles dans son travail. Il se concentrera également sur notre projet en Rallycross."

Thompson, qui a couru pour le ALL-INKL.COM Münnich Motorsport lors du WTCC 2016, a commenté : "J'étais tranquillement chez moi lorsque René m'a appelé pour me demander si je pouvais faire quelques courses. Cela m'a pris trente secondes pour me remettre les esprits en place. C'est génial, et c'est une vraie surprise. C'est vraiment génial d'être de retour. Je me souviens d'une très bonne ambiance dans l'équipe en 2016. Tout est un peu nouveau mais j'espère que mon expérience et un peu de cheveux blancs m'aideront dans cette tâche."

Le pilote de 44 ans n'est pas étranger à la famille Honda, lui qui a couru pour le constructeur japonais dans le Championnat Britannique de Supertourisme BTCC, en Championnat d'Europe de Supertourisme FIA ETCC, et en WTCC. Il a été titré en BTCC en 2002 et 2004, et compte quatre victoires à l'échelon mondial, lui qui a couru pour la dernière fois en WTCC en 2016 avec le ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.