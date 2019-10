Ryuichiro Tomita espère revenir en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO suite à ses débuts à domicile en tant que wild-card.

Parmi les trois wild-cards en piste à la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan, c'est Tomita qui a obtenu le meilleur résultat avec une 17e place en Course 2 pour Audi Team Hitotsuyama.



“C'était un week-end vraiment dur pour moi car nous n'avons pas d'expérience du WTCR, mais j'ai pris beaucoup de plaisir en course,” déclare Tomita. “C'est le championnat automobile le plus relevé au monde et il y a des pilotes légendaires. Si j'avais une nouvelle opportunité, j'espérerais un bon résultat. J'espère [faire d'autres courses].”

