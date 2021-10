Yann Ehrlacher a conclu ses manches à domicile du WTCR – FIA World Touring Car Cup en portant toujours sur ses épaules la veste bleue du Goodyear #FollowTheLeader, le leader du championnat WTCR.

Le pilote Cyan Racing Lynk & Co a terminé huitième et cinquième dans deux courses à rebondissements au Circuit Pau-Arnos et devance désormais Jean-Karl Vernay de 16 points dans la lutte pour le titre.



"Ce fut deux courses difficiles", a déclaré Ehrlacher, qui a devancé le roi du WTCR 2019 Norbert Michelisz de 0,073s dans sa lutte pour la cinquième place dans la course 2. "Je suis vraiment heureux d'avoir marqué les points, nous sommes toujours en tête même l'écart se réduit un peu. Cela va rendre le travail un peu plus intense avant les deux derniers week-ends de course."



La prochaine course, la WTCR Race of Italy, aura lieu au Adria International Raceway du 5 au 7 novembre.

