Jean-Karl Vernay continue à porter la très convoitée veste bleue du Goodyear #FollowTheLeader en WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Le pilote français Vernay est arrivé au Portugal en tant que Goodyear #FollowTheLeader, qui récompense le pilote menant le classement du championnat WTCR. Mais ce dernier a abandonné dans la course 1, a perdu son statut au profit de Tiago Monteiro, mais a ensuite retrouvé la veste bleue en terminant deuxième dans la course 2 pour son équipe Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team.



"Nous avons montré un bon rythme et nous sommes en tête après deux manches", a déclaré le pilote de la Hyundai Elantra N TCR. "C'est plutôt agréable, alors restons concentrés".

WTCR Huff le revenant, de retour dans les points en WTCR IL Y A UNE HEURE

WTCR Deux succès pour Magnus en WTCR avant de fêter la qualification de la Belgique à l’Euro 2020 IL Y A UNE HEURE