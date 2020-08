Tour de circuit WTCR : #5 MotorLand Aragon

-

Le MotorLand Aragón devrait accueillir la première WTCR Race of Spain du 31 octobre au 1er novembre, en tant qu'avant-dernier meeting de la saison du WTCR - FIA World Touring Car Cup. Voici quelques détails essentiels.

En bref...MotorLand Aragón, près d'Alcañiz dans le nord-est du pays, accueillera la première course WTCR Race of Spain en 2020. Malgré l'enthousiasme suscité par le Circuito Guadalope depuis 1965, les exigences croissantes en matière de sécurité et la difficulté d'organiser des événements de haut niveau ont fait que les activités sportives y ont été mises en suspens en 2003, ce qui a conduit à la conception du projet MotorLand Aragón. L'ancien pilote de F1 Pedro de la Rosa a collaboré avec le célèbre concepteur du circuit Hermann Tilke pour le tracé de la piste, qui a été inaugurée en septembre 2009 et qui accueille le Grand Prix d'Aragon de MotoGP depuis 2010, attirant régulièrement 100 000 fans.



Lieu :Crta. A-2404, Km 1, 44600 Alcañiz, Teruel, Espagne

Longueur de la piste :5,345 kilomètres

Distance de la course 1 :10 tours (53.450 kilomètres)

Distance de la course 2 :10 tours (53.450 kilomètres)

Distance de la course 3 :12 tours (64,140 kilomètres)

Record du tour de qualification WTCR :A établir

Record du tour de la course WTCR :A établir



Le circuit vu par Mikel Azcona :"C'est une des pistes que je connais très bien. J'ai commencé à y piloter des voitures de tourisme en 2011 avec la Renault Clio Cup, donc je connais très bien ce circuit. C'est à deux heures de chez moi et quand ils ont dit que le WTCR y allait, j'étais très heureux parce que c'est facile pour mes amis, ma famille et mes sponsors de venir. C'est un bon endroit avec une bonne ambiance. La piste est tellement large qu'il y a beaucoup de possibilités de dépassements, beaucoup de trajectoires différentes. Vous pouvez voir beaucoup de batailles, beaucoup de contacts. C'est un circuit de MotoGP mais pour les voitures, ce sera aussi très bien".



Le saviez-vous ?Le MotorLand Aragón est habitué des organisations d'événements majeurs avec le Grand Prix d'Aragón de MotoGP qui s'est tenu pour la première fois en 2010 et qui attire régulièrement 100 000 spectateurs. L'épreuve a été élue la meilleure de l'année à trois reprises par les équipes de MotoGP, et a la réputation de produire des courses animées.

