Les courses du FIA World Touring vont retourner dans leur patrie spirituelle, l'Italie, les 14 et 15 novembre, lorsque l'Adria International Raceway accueillera le WTCR 2020 sur un nouveau tracé élargi. Voici ce que vous devez savoir.

En 100 mots...L'Adria International Raceway connaît les événements internationaux de voitures de tourisme puisqu'il a accueilli la Coupe d'Europe FIA des Voitures de Tourisme en 2007. GT FIA, DTM ou F3 lui ont également rendu visite, et la finale du championnat WTCR 2020 sera à ne pas manquer, car la compétition mondiale de voitures de tourisme y retrouvera sa patrie spirituelle, l'Italie, pour la première fois depuis 2017. Non loin de la mer Adriatique, à 100 kilomètres au nord de Bologne et 60 kilomètres au sud de Venise, la piste verra sa longueur presque doubler cette année pour atteindre quelque quatre kilomètres.

Localisation : Località Smergoncino 7, 45011 Adria RO, Italie

Longueur de la piste : non communiquée (extension du circuit en cours)

Distance de la Course 1 : non communiquée

Distance de la Course 2 : non communiquée

Distance de la Course 3 : non communiquée

Record du tour en qualification WTCR : à établir

Record du tour en course WTCR : à établir

Une nouvelle page s'ouvre, annonce Giuliano Altoè

Giuliano Altoè, patron de l'Adria International Raceway, a déclaré : “L'Adria International Raceway, notre circuit permanent utilisé depuis 2002, ouvre une page et une saison complètement nouvelles, avec un tracé d'une longueur supérieure à quatre kilomètres et en grande partie inédit. La gestion, les services et les installations sont effectivement améliorés et étendus, et la cerise sur le gâteau est certainement le rendez-vous FIA WTCR promu par Eurosport Events.”

“Nous sommes honorés et fiers d'avoir un accord de collaboration d'une durée d'un an et pouvant être porté à trois. C'est une excellente occasion de faire de grandir, de promouvoir notre circuit, toute la région de la Vénétie et les produits typiques dans le monde entier, une opération d'une incroyable importance internationale.”

“Je remercie ACI Sport, le président Angelo Sticchi Damiani, le directeur général Marco Ferrari, ACI Sport SpA en la personne du directeur général Marco Rogano, et la FIA pour nous avoir accordé cette grande et importante opportunité, ainsi que François Ribeiro d'Eurosport Events. Au fil des ans, nous allons structurer un processus de collaboration important et durable, avec le soutien et les conseils indispensables des institutions, des autorités locales et de la région de la Vénétie.”

Le saviez-vous ? Alors qu'aucun pilote de WTCR n'était sur la grille de départ lorsque Adria a accueilli la Coupe d'Europe FIA des Voitures de Tourisme en 2007, Engstler Motorsport, qui fera courir Nicky Catsburg et Luca Engstler dans le WTCR 2020, était présent avec deux autos.

