Tour d’horizon des news du WTCR 01

Voici un récapitulatif de quelques unes des dernières nouvelles concernant le WTCR - FIA World Touring Car Cup.

La #WTCR2019SUPERGRID la plus relevée de toutes, estime Björk

Thed Björk estime que faire partie de la #WTCR2019SUPERGRID fera de 2019 la saison "la plus difficile" pour le pilote suédois. Björk, pilote Lynk & Co, sera opposé à six autres champions du monde de la FIA mais aussi à des voitures de tourisme déjà éprouvées et reconnues lors de la deuxième saison du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.Cliquez ici pour retrouver l'histoire complète.



Le combat de Monteiro récompensé par une saison complète en WTCR

La détermination de Tiago Monteiro à se remettre de ses graves blessures à la tête et au cou subies lors d'un accident en essais en septembre 2017 a été récompensée par un programme complet sur toute la saison 2019 du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO au volant d'une Honda Civic Type R TCR.Cliquez ici pour retrouver l'histoire complète.



Amis proches et pilotes de pointe, Guerrieri et Girolami se préparent pour de l'action en WTCR avec Honda

Esteban Guerrieri et Néstor Girolami mèneront l'attaque 100% argentine du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO cette saison.Cliquez ici pour retrouver l'histoire complète.



Ceccon, 25 ans, prêt à d'autres batailles en WTCR alors que le Team Mulsanne reconduit son jeune talent

Le Team Mulsanne continuera à soutenir son jeune talent dans le championnat WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO en annonçant la reconduction du contrat de Kevin Ceccon pour la saison à venir.Cliquez ici pour retrouver l'histoire complète.



Leuchter complète l'effectif du Sébastien Loeb Racing en WTCR soutenu par Volkswagen

Benjamin Leuchter, le pilote qui a aidé à faire de la Volkswagen Golf GTI TCR une voiture capable de s'imposer en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, s'est vu offrir la chance de démontrer ses capacité à un niveau mondial après avoir été sélectionné en tant que quatrième pilote du Sébastien Loeb Racing en 2019.Cliquez ici pour retrouver l'histoire complète.



Kristoffersson paré pour la bataille du WTCR

Johan Kristoffersson ne lâchera rien lors de ses débuts en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO au Maroc début avril.Cliquez ici pour retrouver l'histoire complète.

