Tour d’horizon des news du WTCR 02

TARQUINI EST LE NUMERO UN DE LA #WTCR2019SUPERGRID, MAIS QUI SERA L'OEIL DU TIGRE ?

Gabriele Tarquini, le champion inaugural du WTCR / OSCARO, sera encore le numéro un en 2019, alors que le n°86 d'Esteban Guerrieri affiche le tigre en élément central.Cliquez icipour voir comment les pilotes du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO ont salué l'initiative du promoteur Eurosport Events qui encourage les pilotes inscrits sur l'année à créer leur propre design de numéro.



LA #WTCR2019SUPERGRID PREND FORME AVEC UNE SERIE D'ANNONCES

Les équipes Comtoyou Team Audi Sport, Leopard Racing Team Audi Sport et Team Mulsanne ont bouclé leurs formations pour la deuxième saison du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO lors d'une semaine chargée en annonces.



VOICI LA NOUVELLE AUDI WTCR MAIS QUI EST LE NOUVEAU VENU NIELS ?

Le Néerlandais Niels Langeveld aura la chance de sa vie en montant en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO en 2019 après sa promotion au sein du département compétition client de Audi Sport. Cliquez ici pour en savoir plus pour le nouveau pilote du Comtoyou Audi Sport.



LA BELLE PERIODE DE EHRLACHER

Yann Ehrlacher a passé les derniers jours entre les tests au volant de sa Lynk & Co 03 TCR à Barcelone à un podium dans la série électrique du Trophée Andros à Paris hier. Après ce qu'il a décrit comme une "belle journée" en piste sur le Circuit de Catalunya-Barcelona le vendredi, Ehrlacher s'est rendu dans la capitale pour la super finale du Trophée Andros, qui utilisait un circuit sur glace spécialement aménagé dans l'enceinte du Stade de France. Cliquez ici pour lire l'histoire complète.



MUNNICH DEJA EN POINTE POUR LA BATAILLE DU WTCR

René Münnich estime que son titre en TCR Middle East peut donner à son équipe un certain avantage en WTCR - FIA World Touring Car Cup. En plus de son rôle de Team Principal, Münnich est un pilote accompli et a remporté le titre en TCR Middle East avec un doublé à l’autodrome de Dubaï jeudi. Il était au volant d'une Honda Civic Type R TCR dirigée par sa compagnie basée en Allemagne, qui a pu rassembler des données précieuses pour sa prochaine campagne WTCR / OSCARO. Cliquez ici pour lire l'histoire complète.



COMMENT UN VOYAGE AU JAPON A MIS GIROLAMI SUR LA ROUTE DU WTCR

Néstor Girolami, qui a été annoncé comme membre de l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport pour sa campagne en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO en 2019, était destiné à rejoindre la #WTCR2019SUPERGRID dès l'automne dernier, comme le révèle cette interview du 26 octobre 2018. Cliquez ici pour lire l'histoire complète.



Photo : Jean-Karl Vernay (à gauche) et Gordon Shedden (à droite), les deux pilotes du Leopard Racing Team Audi Sport WTCR / OSCARO à nouveau associés en 2019.

