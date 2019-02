Tour d’horizon des news du WTCR 03

Voici un récapitulatif des dernières nouvelles du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

#ROADTOMALAYSIA : DOUBLE AFFICHE FIA WTCR / FIM EWC POUR ENTHOUSIASMER LES FANS DE LA VOITURE ET DE LA MOTO DU 13 AU 15 DÉCEMBRE 2019

Le décor est planté pour un spectaculaire et époustouflant festival de sport mécanique en Malaisie. Du 13 au 15 décembre 2019, le Sepang International Circuit accueillera de l’action haute vitesse sur deux et quatre roues, avec le FIM Endurance World Championship pour les motos et le WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO. Cliquez ici pour lire l'article complet.

CHEAH, HÉROS LOCAL REJOINDRA LA #WTCR2019SUPERGRID EN MALAISIE

Le prometteur talent du supertourisme de Malaisie, Mitchell Cheah, aura l’opportunité de réjoindre la #WTCR2019SUPERGRID cette année en tant que pilote wildcard lors de la WTCR Race of Malaysia, la manche de clôture de la saison de WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO. Cliquez ici pour lire l'article complet.

UNE NOUVELLE VIDÉO PRÉSENTE DES IMAGES SPECTACULAIRES DE LA LYNK & CO DU WTCR

Une nouvelle vidéo montrant la Lynk & Co 03 TCR développée par le Geely Group Motorsport, en piste sur le Circuit de Barcelona-Catalunya, a été diffusée, à deux mois des débuts en course de la voiture en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO. Cliquez ici pour lire l'histoire complète.

CATSBURG RÉVÈLE L'HISTOIRE DERRIÈRE LE DESIGN DE SON NUMÉRO DE WTCR

Nicky Catsburg a choisi la simplicité pour son numéro de course alors qu’il se prépare pour sa première saison en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO. Le Néerlandais portera le numéro 88 sur sa Hyundai i30 N TCR avec les couleurs de son drapeau national au centre de son design. Cliquez ici pour lire l'histoire complète.

AURELIEN PANIS CONTINUE AVEC COMTOYOU EN WTCR

Aurélien Panis continuera à batailler en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, signant à nouveau pour le Comtoyou Racing, mais passant à la Cupra TCR. Cliquez ici pour lire l'histoire complète.

BARCELONE, PREMIER RENDEZ-VOUS DES STARS DU WTCR

Le WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO fera une première halte à Barcelone avant la première manche de la saison 2019 au Maroc. Les 28 et 29 mars, les pilotes inscrits sur l’intégralité de la saison du WTCR / OSCARO se retrouveront sur le circuit de Barcelona-Catalunya pour deux journées de tests officiels (photo). Cliquez ici pour lire l'article complet.

