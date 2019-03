Tour d’horizon des nouvelles du WTCR – 06

Voici un récapitulatif de quelques unes des dernières actualités du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

PWR REJOINT LA #WTCR2019SUPERGRID AVEC UNE EQUIPE DE DEUX CUPRA

L'équipe suédoise PWR Racing abordera le plus gros challenge de son histoire en montant en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO en 2019. L'équipe alignera deux CUPRA TCR dans les 30 courses du calendrier et a obtenu le soutien de la marque espagnole. L'annonce du nom des pilotes esy prévue dans les semaines à venir alors que les préparatifs pour la nouvelle saison WTCR / OSCARO se poursuivent.Cliquez ici pour retrouver l'article.



LE HEROS LOCAL BENNANI SALUE LA POURSUITE DE LA COUVERTURE DU WTCR PAR LA CHAINE 2M

La chaîne marocaine 2M poursuivra sa couverture en direct du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO en 2019 : une nouvelle que Mehdi Bennani a décrit comme une initiative "gagnant-gagnant" pour la chaîne et la série. Le premier marocain à remporter une victoire dans une course automobile du championnat du monde FIA est un vainqueur en WTCR / OSCARO et constituera l'un des hommes forts de la #WTCR2019SUPERGRID au volant de sa Volkswagen Golf GTI TCR du Sébastien Loeb Racing, à partir du mois prochain, pour l'ouverture de la saison, à l'occasion de la WTCR Race of Morocco.Cliquez ici pour retrouver l'article.



LE CALENDRIER FINAL DU WTCR / OSCARO 2019 APPROUVE PAR LA FIA LORS DU CONSEIL MONDIAL

Le calendrier de la saison 2019 de la WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO a été approuvé par la Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA. Lors de sa réunion à Genève aujourd'hui (7 mars), le WMSC (World Motor Sport Council) a ratifié la date de la première course WTCR en Malaisie du 13 au 15 décembre, finalisant ainsi le calendrier complet pour la saison à venir.Cliquez ici pour retrouver l'article.



LE PILOTE DE WTCR VERNAY EXCITE A L'IDEE D'ETRE SUR LA #ROADTOMALAYSIA

Les pilotes du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO sont officiellement sur la #ROADTOMALAYSIA après la confirmation de la date de la super finale 2019 à l'issue du dernier meeting du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA de Genève jeudi dernier. Voici ce que Jean-Karl Vernay, l'un des rares pilotes du WTCR / OSCARO à avoir l'expérience du circuit international de Sepang - qui accueille la finale du championnat du 13 au 15 décembre - a à dire sur le défi qui se présente.Cliquez ici pour retrouver l'article.



GIROLAMI RAVI DE SES PREMIERS TOURS EN WTCR

Néstor Girolami a pu avoir sa première approche de la Honda Civic Type R TCR lors de deux journées de tests à Zandvoort cette semaine, et a adoré l'expérience. Girolami a rejoint son coéquipier du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Esteban Guerrieri, lundi et mardi sur la piste hollandaise en bord de mer, en préparation de la WTCR 2019 - FIA World Touring Car Cup présentée par OSCARO.Cliquez ici pour retrouver l'article.



LES COULEURS FAVORITES DE MICHELISZ A L'ORIGINE DU DESIGN DE SON NUMERO DE WTCR

Norbert Michelisz n'a eu qu'une seule demande lorsqu'il a chargé son designer de concevoir le logo qui servira de base au design de son numéro pour le WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO. Le design de Michelisz intègre son désormais célèbre numéro "5", ainsi que ses deux couleurs préférées, comme l'explique le Hongrois, pilote Hyundai. Cliquez ici pour retrouver l'article.



KCMG DEVOILE SES COULEURS POUR LE WTCR

Voici à quoi ressembleront les Honda Civic Type R TCR de l'équipe KCMG que piloteront Tiago Monteiro et Attila Tassi au sein de la #WTCR2019SUPERGRID. Reprenant l'identité des partenaires HELL ENERGY, Brose et Castrol, la livrée s'affichera en piste pour la première fois lorsque le Circuit de Barcelona-Catalunya accueillera deux journées de tests officiels du WTCR / OSCARO les 28 et 29 mars.Cliquez ici pour retrouver l'article.



NEUF VOITURES : L'EQUIPE COMTOYOU ABORDE UN DOUBLE PROGRAMME

Le Comtoyou Racing est paré pour une saison 2019 bien chargée avec quatre équipes réparties dans deux différentes séries. En World Touring Car Cup WTCR - FIA présentée par OSCARO, l'équipe belge alignera Niels Langeveld et Frédéric Vervisch sous la bannière du Comtoyou Team Audi Sport. Tom Coronel et Aurélien Panis représenteront le Comtoyou DHL Team CUPRA Racing, tandis que Comtoyou fournira un soutien logistique et technique à PWR Racing, nouveau venu en WTCR avec CUPRA.Cliquez ici pour retrouver l'article.

