Tour du circuit – #1 : Salzburgring

Voici les principales informations à connaître sur le Salzburgring, qui sera le théâtre de l'ouverture (retardée par le COVID-19) de la saison 2020 du WTCR - FIA World Touring Car Cup.

En bref :Réputé pour ses passages à grande vitesse et ses courses souvent animées, le Salzburgring a accueilli par le passé des épreuves de voitures de tourisme mondiales et européennes de la FIA. En 2020, il accueillera la première course WTCR Race of Austria en tant qu'épreuve d'ouverture de la saison en septembre. Situé à quelque 12 kilomètres à l'est de la ville de Salzbourg, en Autriche centrale, le Salzburgring a été utilisé pour la première fois en 1969 et mesure 4,241 kilomètres de long. Le cadre spectaculaire de la piste dans la vallée offre une toile de fond pittoresque, tandis que son tracé rapide représente un défi passionnant pour les pilotes et beaucoup d'action pour les fans. Yvan Muller a gagné sur ce tracé lors de la visite du WTCC en 2014.



Localisation :Salzburgring 1, 5325 Planfeld, Autriche

Longueur du circuit :4,241 kilomètres

Distance course 1 :12 tours (50,892 kilomètres)

Distance course 2 :15 tours (63,615 kilomètres)



La piste vue par Tom Coronel :"C'est une piste sympa, nous y sommes allés avec le WTCC, et tout le monde se souvient surtout de la course à l'aspiration qu'elle offre. J'y ai terminé deuxième avec la Chevrolet. C'est un circuit à grande vitesse, c'est une approche différente parce que vous pilotez avec des appuis très faibles, ce qui signifie de longues lignes droites et des vitesses de pointe élevées et une courbe à droite très rapide, donc un circuit très excitant. Vous devez gérer vos pneus sur ce circuit parce que tout consiste à tourner vers la droite, donc vous utilisez beaucoup l'avant gauche. C'est un bon endroit pour commencer notre saison".



Le saviez-vous ?Le Salzburgring était un rendez-vous régulier du calendrier du Championnat du monde de moto FIM 500cc (désormais appelé MotoGP). Le pilote Honda Mick Doohan a remporté la dernière course qui s'est déroulée sur la piste en 1994.

