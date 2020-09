Néstor Girolami voudra imiter son coéquipier chez ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Esteban Guerrieri, en s’alignant à l’emplacement de la DHL Pole Position pour la course 2 de la WTCR Race of Germany.

Guerrieri a remporté hier la Course 1 sur la légendaire Nordschleife du Nürburgring longue de 25,378 kilomètres, avec sa Honda Civic Type R TCR équipée de Goodyear.

“Pour moi, cette sixième place représente quelques très bons points”, a dit Girolami après la Course 1, vendredi après-midi. “Nous ne voulions prendre aucun risque, car nous savions que notre course, c’est demain [samedi]. Nous n’avions pas le rythme pour viser beaucoup mieux. Nous avons un petit peu souffert dans ces conditions [pluie]. Notre boulot maintenant est d’observer les datas pour faire un petit peu d’analyse – du moins de vue de mon pilotage, et en termes de performance du set-up.”