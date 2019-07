Tout ce que vous devez savoir sur la WTCR Race of Portugal

Le WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO se rend à Vila Real au Portugal cette semaine (5-7 juillet). Voici ce que vous devez savoir sur l'épreuve.

LE DÉFI

Circuit en ville riche en histoire et en intrigues,Vila Real est le théâtre de compétitions depuis 1931, année du premier succès enregistré par Gaspar Sameiro et Ercilio Barbosa sur un modèle Ford A sur le parcours original de 7.150 kilomètres. Pour des raisons financières et de sécurité, les courses se sont déroulées de manière irrégulière, jusqu'en 2015, année de l'arrivée du WTCC, qui a assuré la stabilité du premier événement de niveau mondial à Vila Real. Le tracé de 4,785 kilomètres utilisé aujourd'hui est un mélange de virages rapides, de montées et de descentes. Alors qu'une poignée de chicanes ont été installées pour des raisons de sécurité, le spectacle reste inaltéré avec des vitesses supérieures à 200 km/h sur la dernière descente.



LES ESSENTIELS

Manches :16-18

Lieu :Circuito Internacional de Vila Real

Date :5-7 juillet

Emplacement :Av. Carvalho Araújo 7, 5000-651 Vila Real

Longueur :4,785 kilomètres

Fuseau horaire :GMT +1 heure



Distance Course 1 :11 tours (52.635 kilomètres)

Distance Course 2 :11 tours (52.635 kilomètres)

Distance Course 3 :13 tours (62.205 kilomètres)



Record du tour en qualification en WTCR :

Thed Björk (Hyundai i30 N TCR), 1m59.824s (143.90 km/h), 24/06/18

Record du tour de course en WTCR :

Thed Björk (Hyundai i30 N TCR), 2m02.964s (140.2 km/h), 24/06/18



CINQ FAITS RÉELS SUR VILA REAL

1 :Vila Real a accueilli des monoplaces de F3 dans les années 60, avant que les compétitions en voitures de sport ne prennent le dessus. Chris Craft et David Piper ont remporté une épreuve de six heures en 1969 au volant d'une Porsche 908.

2 :Au cours des années 1980, les courses de voitures de tourisme ont prospéré sur le circuit avant qu'un accident mortel en 1991 n'oblige les autorités à mettre l'épreuve en suspens pour des raisons de sécurité. Les courses ont repris sur un tracé raccourci en 2007, avec un rendez-vous revival à laquelle a assisté Sir Stirling Moss, qui a participé à une course à Vila Real à cette période.

3 :Le nom Vila Real (Ville Royale) vient du roi Denis du Portugal qui l'a fondée en 1289.

4 :Afin de récolter des fonds pour couvrir les frais de fonctionnement de la course pendant ses premières années, une taxe a été imposée sur chaque kilogramme de viande vendu à Vila Real.

5 :Alors que le tracé d'origine était long de 7.750 km avec une traversée de la rivière sur un pont, la première épreuve de WTCC à Vila Real utilisait une version longue de 4.755 km. Cependant, les modifications apportées à la première chicane pour la rendre plus rapide et augmenter les possibilités de dépassement ont permis d'augmenter la longueur actuelle de la piste à 4,785 kilomètres.



Horaires clés provisoires :

Vendredi 5 juillet :

Première séance d'essais libres : 17h00-17h45

Samedi 6 juillet :

Séance d'essais libres 2 : 09h00-09h30

Première qualification : 11h00-11h40

Course 1 (11 tours) : 15h15-15h45

Dimanche 7 juillet :

Deuxième tour de qualification Q1 : 10h00-10h30

Deuxième tour de qualification Q2 : 10h35-10h50

Deuxième qualification Q3 : 11h00 (la première voiture part dans les cinq premiers aux tirs au but)

Course 2 (11 tours) : 15h30-16h00

Course 3 (13 tours) : 17h00-17h35



LISTE DES PILOTES INSCRITS A L'ANNEE

1 BRC Hyundai N Squadra CorseGabriele Tarquini(ITA) Hyundai i30 N TCR

5 BRC Hyundai N Squadra CorseNorbert Michelisz(HUN) Hyundai i30 N TCR

8 BRC Hyundai N LUKOIL Racing TeamAugusto Farfus(BRA) Hyundai i30 N TCR

9 KCMGAttila Tassi(HUN) Honda Civic Type R R TCR

10 Comtoyou Team Audi SportNiels Langeveld(NLD) Audi RS 3 LMS

11 Cyan Racing Lynk & CoThed Björk(SWE) Lynk & Co 03 TCR

12 SLR VW MotorsportRob Huff(GBR) Volkswagen Golf GTI TCR

14 SLR VolkswagenJohan Kristoffersson(SWE) Volkswagen Golf GTI TCR

18 KCMGTiago Monteiro(PRT) Honda Civic Type R R TCR

21 Comtoyou DHL Team CUPRA RacingAurélien Panis(FRA) CUPRA TCR

22 Comtoyou Team Audi SportFrédéric Vervisch(BEL) Audi RS 3 LMS

25 SLR VW MotorsportMehdi Bennani(MAR) Volkswagen Golf GTI TCR

29 ALL-INKL.COM Münnich MotorsportNéstor Girolami(ARG) Honda Civic Type R TCR

31 Équipe MulsanneKevin Ceccon(ITA) Alfa Romeo Giulietta TCR

33 SLR VolkswagenBenjamin Leuchter(DEU) Volkswagen Golf GTI TCR

37 PWR RacingDaniel Haglöf(SWE) CUPRA TCR

50 Comtoyou DHL Team CUPRA RacingTom Coronel(NLD) CUPRA TCR

52 Leopard Racing Team Audi SportGordon Shedden(GBR) Audi RS 3 LMS

55 Équipe MulsanneMa Qinghua (CHN) Alfa Romeo Giulietta TCR

68 Cyan Performance Lynk & CoYann Ehrlacher(FRA) Lynk & Co 03 TCR

69 Leopard Racing Team Audi SportJean-Karl Vernay(FRA) Audi RS 3 LMS

86 ALL-INKL.COM Münnich MotorsportEsteban Guerrieri(ARG) Honda Civic Type R TCR

88 BRC Hyundai N LUKOIL Racing TeamNicky Catsburg(NLD) Hyundai i30 N TCR

96 PWR RacingMikel Azcona(ESP) CUPRA TCR

100 Cyan Racing Lynk & CoYvan Muller(FRA) Lynk & Co 03 TCR

111 Cyan Performance Lynk & CoAndy Priaulx(GBR) Lynk & Co 03 TCR

The post Tout ce que vous devez savoir sur la WTCR Race of Portugal appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.