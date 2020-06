Tout ce que vous devez savoir sur… #4 laHongrie

-

Programmée en tant que deuxième étape du WTCR - FIA World Touring Car Cup en Europe de l'Est en octobre, la WTCR Race of Hungary prendra une signification supplémentaire cette année puisque Norbert Michelisz s'apprête à participer avec le numéro un sur sa i30 N TCR de l'équipe BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le pays d'où sont originaires non seulement le champion du WTCR 2019, mais aussi des stylos, de la pálinka et du paprika.



1 : Norbert Michelisz est né le 8 août 1984, 1124 ans après la fondation de la Principauté de Hongrie, ce qui fait que le pays est plus ancien que l'Angleterre, la France et l'Allemagne



2 : Après son triomphe en WTCR, Michelisz va porter le numéro un sur sa Hyundai i30 N TCR pour la saison 2020. L'alphabet hongrois, quant à lui, contient 44 lettres



3 : Si Michelisz ou ses compatriotes hongrois Bence Boldizs ou Attila Tassi s'imposeront en WTCR cette saison, ils passeront 96 secondes à chanter leur hymne national du début à la fin, car c'est le temps qu'il faut !



4 : En ce qui concerne les autres Hongrois célèbres, László Biró et Ernö Rubik sont les inventeurs du stylo à bille et du Rubik's Cube, respectivement



5 : Erich Weisz n'a pas un nom célèbre à la base, mais il est devenu Harry Houdini, l'artiste spécialiste de l'évasion le plus connu de l'histoire



6 : Comme Norbert Michelisz avant lui, Bence Boldizs doit son arrivée en World Touring Car au talentueux Zoltán Zengő



7 : Alors que László est le nom de garçon le plus populaire en Hongrie, Zoltán arrive en cinquième position



8 : De nombreux plats hongrois, tels que le goulasch et la soupe haládzé, contiennent du paprika, un poivre moulu



9 : La Hongrie a accueilli son premier grand prix de Formule 1 en 1986, bien que le premier Grand Prix de Hongrie ait eu lieu en 1936 sur un circuit temporaire dans un parc de Budapest



10 : La Hongrie est non seulement le pays de la Hongrie, mais aussi celui où la palinka à l'eau-de-vie de fruits a été inventée



Quelques faits :

1 : Le lac Balaton, en Hongrie, a une superficie de 600 kilomètres carrés

2 : Le grand Ferenc Puskás a marqué 84 buts en 85 matches de football internationaux

3 : Max Verstappen détient le record du tour de Hongrie, un 1m17.103s établi en 2019

4 : Une quatrième place en 1994 est le meilleur résultat de la Hongrie au concours Eurovision de la chanson

5 : Il faut environ six heures de route pour traverser la Hongrie d'ouest en est

6 : La Hongrie peut compter sur 22 régions viticoles officielles

7 : Il y a environ 1500 sources d'eau thermale en Hongrie

8 : Un cinquième (environ 1,7 million) de la population hongroise vit à Budapest

9 : Les noms de famille hongrois viennent avant les prénoms

10 : La Hongrie a célébré une médaille d'or à chaque fois qu'elle a participé aux Jeux olympiques



A revoir :

Cliquezicipour regarder All Access Live from WTCR Race of Malaysia 2019, un must pour tous les fans de Norbert Michelisz

WTCR #RaceAtHome : Guerrieri reprend la tête, Ehrlacher cinquième vainqueur différent de la série de IL Y A 13 HEURES

The post Tout ce que vous devez savoir sur… #4 laHongrie appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Tarquini va faire une apparition remarquée en Esports WTCR IL Y A 19 HEURES