… tout comme le BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team en vue de la nouvelle saison de WTCR

Le BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team a dévoilé le design des Hyundai i30 N TCR des nouveaux venus Nicky Catsburg et Augusto Farfus dans le WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO en 2019.

Catsburg et Farfus apportent à l'équipe italienne une vaste expérience et un certain pedigree en supertourisme FIA, avec une campagne étendue à quatre voitures en 2019, mais sous deux entités distinctes, conformément aux règles du WTCR.



L'une des principales caractéristiques de la conception est l'inclusion de la marque LUKOIL, la multinationale russe du secteur de l'énergie.

