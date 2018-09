Toutes les courses de Ningbo diffusée en live pour les millions d’utilisateurs de QIE en Chine

QiE, l’une des plus grandes plateformes de streaming de sport en direct en Chine avec un million d’utilisateurs quotidiens actifs, diffusera en direct les trois courses de la WTCR Race de China-Ningbo ce week-end (28-30 septembre).

En outre, les utilisateurs écouteront les pilotes et les directeurs d’équipe lors d’interviews réalisées par une équipe sur place lors de l'épreuve de WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.



QiE, qui appartient à Tencent, diffuse les séries NBA (Association nationale de basketball), CBA (Association chinoise de basketball), et ajoute WTCR OSCARO à son portefeuille de programmes 24 heures sur 24 après la WTCR Race of Hungary en avril, suite à un accord entre QiE et Qishi, le détenteur des droits médias du WTCR en Chine.



Yue Pan, directeur général de Qishi, a déclaré: «C’est excitant que le WTCR arrive en Chine après la diffusion des courses européennes de cette année. Le public chinois connaît désormais les pilotes, les voitures et les équipes du WTCR après avoir suivi la série pendant des mois. Nous aurons également une campagne en ligne pour amener les spectateurs en ligne à l'épreuve de Ningbo afin qu'ils puissent expérimenter le glamour de la course. "



Mingjue Ye, directeur général du département d'affaires du diffuseur QiE, a déclaré: «En tant que partenaire exclusif de la diffusion en direct du WTCR en Chine, nous avons diffusé cinq courses, et le nombre de suivi individuel est de près de deux millions. À chaque événement, nous étudions les points forts de l'événement et mettons en place des mécanismes interactifs intéressants, tels que des tirages au sort, pour attirer l'attention des fans. Nous avons également essayé de montrer les événements de manière plus divertissante. Lors de la WTCR Race of China-Ningbo, outre la diffusion en direct des trois courses, nous installerons une équipe dans les coulisses pour qu'elle explore la série en profondeur et présente un contenu de diffusion en direct plus passionnant et intéressant. "



François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events, promoteur du WTCR, a déclaré: «La Chine est le plus grand marché automobile au monde avec 12 millions de voitures vendues dans le pays au premier semestre 2018, avec deux week-ends de course et un grand pilote chinois en la personne de Ma Qing Hua sur la grille. Il est très important de travailler avec un partenaire de diffusion aussi important que QiE. Le fait qu’ils accroissent leur engagement auprès du WTCR OSCARO pour le week-end de Ningbo est non seulement une excellente nouvelle, mais aussi une mesure de l’importance qu’ils accordent à ce passionnant championnat mondial de voitures de tourisme. "

