Travail d’équipe #2 : Cyan Racing

Poursuivant la nouvelle série qui souligne l'importance des équipes participant au WTCR - FIA World Touring Car Cup, le directeur de l'équipe Cyan Racing, Fredrik Wahlen, explique pourquoi le fait de planifier et d'être un "maniaque du sport automobile" contribue à maintenir l'équipe suédoise Lynk & Co dans la lutte pour la victoire.

Base : Mölndal, près de Göteborg, Suède

Propriétaire/dirigeant : Christian Dahl

Chef d'équipe : Fredrik Wahlen

Employés : Huit

L'équipe sur place : 33 (dont 4 ingénieurs, 16 mécaniciens)

Les pilotes : Yann Ehrlacher (FRA), Yvan Muller (FRA) plus deux pilotes à confirmer

Voiture : Lynk & Co 03 TCR

Les points forts en WTCR : Vainqueur du WTCR − FIA World Touring Car Cup pour les équipes en 2019



"Si vous faites confiance aux gens pour faire leur travail, vous pouvez vous concentrer sur votre travail. C'est là que vous obtenez le succès".



QUESTIONS ET RÉPONSES : Fredrik Wahlen, chef d'équipe



Bonjour Fredrik, bienvenue à WTCR Teamwork. En quoi consiste votre travail chez Cyan Racing ?

"Je suis chargé de constituer et de diriger l'équipe. Je répartis les différentes tâches entre les ingénieurs et les techniciens, mais je suis surtout chargé de respecter le budget que nous avons établi et les objectifs que nous avons fixés au sein de l'équipe. C'est beaucoup de planification, c'est une bonne façon de décrire un chef d'équipe".



Et un comptable, mais combien de personnes travaillent sous vos ordres ?

"Lors d'un meeting, nous sommes 33 personnes à voyager ensemble. C'est délicat, surtout en ces temps où nous essayons de réunir des gens de différentes parties de l'Europe. Mais si nous ne considérons que le côté course de l'entreprise, nous avons huit personnes qui travaillent à plein temps".



Quel est le plus grand défi auquel vous êtes confrontés en tant qu'équipe ?

"Parce que nous sommes basés en Suède, lorsque nous partons pour la première course, nous sommes sur la route jusqu'à la fin de la dernière épreuve, ce qui signifie que nous devons faire toute la maintenance sur les circuits. Cela demande beaucoup de planification, pour s'assurer que nous avons la bonne quantité de personnel et de pièces de rechange au bon moment".



Comment faites-vous face à ce genre d'existence nomade ?

"La clé pour nous, c'est la planification. Nous sommes autorisés [à entrer] sur la piste le jeudi, nous devons donc installer le stand en moins de cinq heures pour avoir le reste du temps afin de pouvoir entretenir les voitures. La plupart des équipes, lorsqu'elles terminent une épreuve, font leurs bagages et rentrent chez elles, mais nous devons commencer à préparer la voiture pour l'épreuve suivante, en la démontant pour voir ce qui est endommagé, ce qui doit être remplacé afin que nous puissions la préparer pour la prochaine. Nous avons beaucoup de [pièces de rechange] avec nous. A part la carrosserie, nous avons plus ou moins une voiture de rechange par voiture".



Mais comment faire face à un gros accident lorsque vous êtes à des kilomètres de votre base ?

"Rien n'est facile, mais nous avons la possibilité d'apporter une coque supplémentaire si nécessaire. Nous avons également des gabarits et la plupart des panneaux de carrosserie avec nous, donc tant que la sécurité de la voiture n'est pas remise en question, nous avons la plupart des éléments de la carrosserie que nous pouvons souder sur place".



L'équipe est basée en Suède, fonctionne avec des fonds chinois, mais un certain nombre d'autres nationalités sont représentées. Comment lier tout le monde pour qu'ils travaillent dans la même direction ?

"Nous avons huit nationalités différentes dans l'équipe et il est important que tout le monde ait le même objectif, qui est de gagner. C'est facile de rassembler tout le monde autour de cela, mais il faut que tout le monde ait la même compréhension, qu'il se sente vraiment partie intégrante de l'équipe. On ne gagne pas en tant que pilote ou mécanicien, on gagne en tant qu'équipe. Tant que vous pouvez vous concentrer sur ce point, peu importe que vous veniez de Suède, de France ou d'Espagne. Tout le personnel veut gagner. Je suis l'une des rares équipes qui ont des hommes et des femmes qui travaillent pour moi. Nous voulons juste avoir le meilleur disponible et si c'est une fille ou un garçon, cela n'a pas d'importance".



En quoi consiste une journée typique sur le circuit ?

"Nous essayons d'être sur la piste entre 07h00 et 07h30. Vous êtes vraiment content si vous rentrez à l'hôtel avant minuit. Plus d'une fois, on a dormi sur une armoire à outils pendant 20 minutes au cours d'une nuit avant d'être de nouveau sur la piste. Mais c'est comme ça".



Étant donné l'intensité du rôle, pouvez-vous vraiment vous amuser ?

"J'apprécie chaque seconde passée sur la piste et plus elle est stressante, mieux c'est. Si vous faites confiance aux gens et qu'ils accomplissent la tâche qui leur est confiée, alors la journée est vraiment agréable et vous ne ressentez pas autant de stress. C'est quand les choses tournent mal que la situation stressante se présente et c'est la façon dont vous gérez cela. Si vous faites confiance aux gens pour qu'ils fassent leur travail, vous pouvez vous concentrer sur votre travail. C'est à ce moment-là que vous obtenez le succès".



Qu'est-ce qui fait un bon chef d'équipe ?

"Vous devez être préparé lorsque vous arrivez sur un meeting. Vous devez être celui qui est calme dans une situation stressante afin de pouvoir diriger votre équipe au lieu de créer plus de stress. Vous devez être très doué pour la résolution de problèmes car votre travail consiste constamment à résoudre un problème tout en restant calme. C'est la clé pour avoir une bonne équipe et être un bon chef d'équipe".



Avez-vous suivi une formation pour faire ce métier ?

"Je n'ai suivi aucun cours mais j'ai fait cela toute ma vie. J'ai commencé comme camionneur, j'ai géré les pneus, j'ai fait toutes les parties [du travail] sauf le rôle de pilote, donc peut-être que je connais mieux ce qu'il faut pour faire les différents métiers. J'ai donc peut-être une meilleure connaissance de ce qu'il faut pour faire les différents travaux. Je suis certain d'avoir les meilleures personnes qui font leur travail, mais je sais ce que l'on attend d'un ingénieur et d'un technicien et cela m'aide à planifier ou à comprendre pourquoi ils sont stressés, pourquoi cela peut prendre autant de temps".



Faut-il être un passionné de sport automobile pour faire son travail ?

"Il faut être un passionné de sport automobile pour faire le travail que je fais. J'aime les voitures, mais la clé pour moi est la course à ce niveau. Je ne pourrais pas imaginer faire autre chose. Le simple fait de faire partie de l'atmosphère sur la piste et de pouvoir compter sur une équipe qui est souvent au sommet est un sentiment vraiment spécial. J'adore ça".



Quel a été l'impact de COVID-19 sur vos projets pour la saison ?

"Nous avons fait un nombre extrêmement limité de tests [avant le confinement], nous avions un bon calendrier de tests mais nous avons dû tout reprogrammer. Nous sommes bien sûr désireux de faire plus de tests avant le début de la saison, mais cette saison, pour toutes les équipes, il faut s'adapter. Cela fait aussi partie du jeu de tirer le meilleur parti d'une situation difficile".



Pouvez-vous citer un moment de votre carrière qui a fait que tout ce travail en valait la peine ?

"Il faudrait que je cite le titre en championnat du monde en 2017, c'était ma première victoire en World Touring Cars et j'avais travaillé pendant de nombreuses années pour en arriver là".



Où suivre le Cyan Racing en WTCR en 2020

WTCR Race of Austria (Salzburgring, 12-13 septembre)

WTCR Race of Germany (Nürburgring Nordschleife, 24-26 septembre)

Course WTCR de Slovaquie (Ring de Slovaquie, 10-11 octobre)

WTCR Race of Hungary (Hungaroring, 17-18 octobre)

WTCR Race of Spain (MotorLand Aragón, 31 octobre-1er novembre)

WTCR Race of Italy (Adria International Raceway, 14-15 novembre)

