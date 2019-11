Très serrée, la lutte pour le titre WTCR se poursuit à Macao

Cette semaine, Esteban Guerrieri et Norbert Michelisz abordent la WTCR Race of Macau séparés de seulement six points, dans leur bataille pour remporter le WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Pilote Honda, Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) est en tête sur la #RoadToMalaysia – qui accueille la super-finale le mois prochain – tandis que Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse) n'est pas loin derrière.



Tous deux ont déjà gagné à Macao par le passé ; Michelisz compte quatre victoires en WTCR / OSCARO cette saison, à comparer aux trois succès de Guerrieri.



“Pour moi, Macao est probablement le circuit le plus difficile au monde, avec la Nordschleife du Nürburgring,” déclare le Hongrois. “Certes, il est plus court que le Nürburgring, mais il y a des virages où l'on est à 230 km/h avec des murs de béton en sortie, et il faut prendre beaucoup de risques pour être rapide. Mais c'est un circuit fantastique, et la course au titre est intense. Je m'attends à ce que Macao soit très important pour la bataille au championnat.”



Guerrieri ajoute : “Le plus important à Macao est de faire de bonnes qualifications. Pour bien se qualifier, il est très important de passer Mandarin à fond, cela peut faire gagner du temps si l'on parvient à garder le pied au plancher dans ce virage. Il est également très important d'être parfait dans le second partiel, celui qui est montagneux. Pour un pilote, parcourir ce secteur à la limite en qualifications est l'une des meilleures sensations qui soient, car c'est juste incroyablement difficile. Il y a toujours de gros risques à Macao, mais j'essaie d'être précis et de faire de mon mieux.”



