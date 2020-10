La présence au départ de José Manuel Sapag en tant que wildcard sur la WCR Race of Hungary a permis à l'Argentine de compter trois pilotes sur une course de World Touring Car de la FIA pour la première fois.

Sapag (au centre) a rejoint le WTCR - FIA World Touring Car Cup sur le Hungaroring pour la première de ses deux apparitions prévues avec l'équipe Target Competition, sur une Hyundai.



Après une pénalité de 30 secondes qui l'a limité à une 20e place dans la course 1, Sapag a décroché son meilleur résultat du week-end avec une 15e place dans la course 2 et une 18e place dans la course 3.



Néstor Girolami (à gauche sur la photo) et Esteban Guerrieri (à droite), les deux Argentin du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ont également défendu le drapeau argentin en Hongrie.



Sapag devrait revenir en WTCR sur l'Adria International Raceway en Italie le mois prochain pour la finale de la saison 2020.