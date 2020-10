Berthon, auteur des deux pole position DHL du week-end sur son Audi RS 3 LMS, a signé son premier succès en WTCR dans la course 1, un résultat que son équipier de l'équipe Audi Sport Team Comtoyou DHL, Tom Coronel, a imité dans la Course 2. Nicky Catsburg a ensuite, et à son tour, décroché sa première victoire dans la série sous les couleurs du Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team dans la course 3. Tous les pilotes WTCR utilisaient le pneu Goodyear Eagle F1 SuperSport de série.



Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse) et Jean-Karl Vernay (Team Mulsanne) ont complété le podium de la course 1, Gilles Magnus (Comtoyou Racing) et Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) faisant de même dans la course 2. Vernay et Berthon ont été respectivement deuxième et troisième dans la Course 3, bien que Vernay ait ensuite été rétrogradé à la quatrième place après avoir reçu une pénalité de cinq secondes pour un contact avec Norbert Michelisz. Vernay a également perdu sa quatrième place dans la Course 2 lorsque la pénalité de 10 secondes l'a ramené au 14e rang après une collision avec Yvan Muller.



La course 1 s'est déroulée dans des conditions humides après une pluie nocturne et une bagarre spectaculaire s'en est suivie. Berthon a passé les deux premiers virages côte à côte avec Catsburg, lui aussi parti de la première ligne, avant que le Néerlandais ne prenne la tête au virage 3. Mais Catsburg perdait rapidement du rythme et des positions sur une piste humide s'asséchant rapidement et Berthon s'emparait du commandement : il n'allait plus le lacher.



Coronel a pris un excellent départ de la septième place sur la grille de la course 2 pour se hisser à la deuxième place au premier tour, puis a pris la tête au détriment de Guerrieri dans les derniers instants de la course, le pilote argentin avait, avant cela, effectué lui aussi une belle remontée depuis la cinquième place au départ avant de prendre la tête au premier tour. Guerrieri perdait une place supplémentaire à trois tours de l'arrivée au profit de Gilles Magnus, candidat au titre Rookie en WTCR, qui le dépassait pour consolider son premier podium dans la discipline.



Dans le dernier tour de la course 2, Girolami a été victime d'un énorme accident lorsque Vernay n'a pu éviter le contact avec la Honda qui s'était rabattue devant lui, et qui a été poussée à haute vitesse avant de percuter violemment le rail de sécurité et de tournoyer dans les airs avant de retomber lourdement sur ses roues. Girolami échappait indemne à l'accident, mais a dû passer par le centre de secours pour recevoir le feu vert des médecins après une série de contrôles médicaux.



Dans la course 3, Catsburg prenait le départ depuis la troisième place sur la grille, mais s'est immédiatement emparé du commandement au détriment de l'auteur de la Pole Position DHL, Nathanaël Berthon. Catsburg se retrouvait rapidement à la bagarre pour la tête de la course avec son équipier Norbert Michelisz, avant que ce dernier ne soit poussé en tête-à-queue par Vernay.



Catsburg semblait alors filer vers sa première victoire en WTCR, mais Vernay ne le lâchait pas d'une semelle en deuxième position. Le Français concluait finalement vers le Néerlandais, alors que Berthon, le vainqueur de la course 1, terminait troisième pour le Comtoyou DHL Team Audi Sport après avoir été contraint à l'abandon dans la course 2.



Yann Ehrlacher, de l'équipe Cyan Racing Lynk & Co, continue de porter la veste jaune en tant que Goodyear #FollowTheLeader malgré un week-end difficile en Slovaquie. Son avantage avant les trois manches de la WTCR Race of Hungary du week-end prochain se réduit à 20 points devant son nouveau dauphin au classement, Tom Coronel, également leader du WTCR Trophy.



Aurélien Comte a marqué des points dans les trois courses lors de son retour en WTCR dans une Renault Mégane RS TCR alignée par Vuković Motorsports, tandis que le Tchèque Petr Fulín, en wildcard, a décroché une 12e place dans la Course 2 au volant de sa CUPRA engagée par VEXTA DOMY. Mikel Azcona a terminé deux fois dans le top 5 au volant de sa CUPRA du Zengő Motorsport.



La WTCR Race of Slovakia s'est déroulée à huis clos en raison des restrictions imposées par la COVID-19, ce qui a permis aux fans de bénéficier d'une large couverture en direct dans le monde entier.