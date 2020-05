Trois Lynk & Co vendues à des écuries clientes après une première campagne impressionnante en WTCR

-

Geely Group Motorsport, la société chinoise derrière la Lynk & Co 03 TCR, vainqueur du titre en WTCR et auteur de nombreuses victoires dans la série, a vendu ses premières voitures à une écurie cliente, le Teamwork Motorsport, qui a pris possession de trois exemplaires.

Destinées aux championnats TCR en Asie, les voitures se trouvent actuellement dans les locaux de l'équipe Teamwork à Guangdong, en Chine, où elles sont préparées pour un programme d'essais à venir.



"Les performances globales que les Lynk & Co 03 TCR ont montrées au monde l'année dernière dans le WTCR ont été incroyables et ont facilité notre choix", a déclaré Paul Hui, directeur de l'équipe Teamwork Motorsport. "Nous sommes ravis de travailler avec Geely Group Motorsport et Lynk & Co.



Thed Björk, Yvan Muller et Andy Priaulx ont remporté des victoires au volant de la Lynk & Co TCR 03 lors du championnat WTCR - FIA World Touring Car Cup la saison dernière. Yann Ehrlacher est monté sur plusieurs podiums.

