Le WTCR - FIA World Touring Car Cup est prêt pour un nouveau type d'aventure avec trois nouveaux circuits ajoutés au calendrier 2021 pour assurer la tenue de 16 courses sur huit meetings cette saison.

L'Autodrom Most en République tchèque, le Circuit Pau-Arnos** en France et l'Autodrom Sochi en Russie constitueront de nouveaux horizons pour les pilotes et les équipes du WTCR, ces trois circuits effectuant leur apparition dans la série.



En plus des ces épreuves qui constitueront également une première pour le WTCR en République tchèque, en France et en Russie, la nouvelle date de la première WTCR Race of Italy sur le Adria International Raceway a été confirmée du 5 au 7 novembre**.



Le retour du WTCR en Asie est en suspens, mais une absence temporaire

Malgré tous les efforts déployés, le retour espéré du WTCR en Asie est malheureusement suspendu pour une deuxième saison. Ceci est dû à l'incertitude persistante concernant l'évolution de la pandémie de COVID-19 et les restrictions de voyage qui en découlent.



L'élément central de ces restrictions est l'exigence d'une quarantaine stricte pour entrer en Corée du Sud, en Chine et à Macao - les trois territoires initialement prévus pour accueillir les trois événements de clôture de la saison du WTCR en octobre et novembre. Avec une période de quarantaine minimale de 14 jours imposée par chaque pays, les pilotes, les équipes, les officiels et toutes les autres personnes travaillant dans le cadre de la série auraient passé plus de deux mois loin de chez eux, une option totalement irréalisable.



Dans le cadre de son engagement en faveur du développement durable et en tant que détenteur de l'accréditation environnementale trois étoiles de la FIA, Eurosport Events utilise le fret maritime pour ses courses internationales. Cependant, pour atteindre la Corée du Sud à temps pour l'épreuve de WTCR prévu au Speedium d'Inje les 16 et 17 octobre, le porte-conteneurs transportant les voitures WTCR, les pièces de rechange, l'équipement et l'infrastructure, devrait quitter l'Europe avant la fin du mois d'août. En l'absence de précisions sur la date de levée de la quarantaine ou sur l'imposition d'autres restrictions, la décision de ne pas inclure les événements en Asie dans le calendrier 2021 a été prise, même si cela a été fait avec énormément de regrets.



Le WTCR se poursuit en Hongrie

Les six courses de WTCR qui ont eu lieu jusqu'à présent en 2021 ont été remportées par six pilotes différents, quatre des cinq marques de course client participant à la WTCR étant à l'origine des victoires. Sur les 22 pilotes de la saison, neuf ont 25 ans ou moins, six ont remporté des titres mondiaux de la FIA, tandis que Jessica Bäckman est devenue la première femme pilote à concourir et à marquer des points dans la série, un exploit que l'ambassadrice de la FIA Women in Motorsport a réalisé lors de la WTCR Race of Germany sur la Nürburgring Nordschleife en juin.



À partir de la WTCR Race of Hungary des 21 et 22 août, où les fans seront de retour dans les tribunes du Hungaroring suite à l'assouplissement des restrictions dans le pays, l'objectif est maintenant de compléter la saison 2021 avec un calendrier uniquement européen tout en redoublant d'efforts pour revenir en Asie en 2022.



François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events, a déclaré : "Remplacer les épreuves asiatiques au calendrier 2021 n'a pas été une décision facile et certainement pas quelque chose que nous voulions faire, mais c'était la seule option sur la table afin de protéger nos parties prenantes et nous donner la meilleure chance possible de livrer les 16 courses prévues et de prolonger ce qui s'avère déjà être une autre lutte épique pour le titre. Nous avons exploré toutes les possibilités de maintenir les événements en Asie, mais nous avons dû accepter que le report de notre retour en Asie pour une autre saison était la seule ligne de conduite qui s'offrait à nous, car nous ne pouvions tout simplement pas prendre le risque d'envoyer du fret à l'autre bout du monde sans garantie de pouvoir maintenir les meetings en Asie. Bien qu'ils soient déçus, les promoteurs de ces événements apprécient et soutiennent pleinement cette décision, tout comme nos diffuseurs internationaux, et nous les remercions tous pour leur compréhension et leur coopération. Nous n'avons pas perdu de temps pour entamer des discussions contractuelles avec chaque événement, car notre priorité absolue est de revenir en Asie en 2022. Nous devons également saluer l'aide de la FIA et de tous les promoteurs d'événements et ASN impliqués."



Alan Gow, président de la Commission des voitures de tourisme de la FIA, a déclaré : "En ces temps sans précédent, les changements de calendrier sont quelque chose à quoi nous sommes préparés. Étant donné la nature fluide de la pandémie, il était essentiel de sauvegarder le calendrier aussi rapidement que possible. Eurosport Events a donc mis en place un calendrier solide pour compléter la saison, tout en donnant à trois pays et à leurs ASN l'opportunité d'accueillir le WTCR pour la première fois. Les ajouts au calendrier sont des sites nouveaux pour les courses de voitures de tourisme de niveau mondial, chacun ayant ses propres caractéristiques uniques. Cela constitue un nouveau défi pour les pilotes et leurs équipes et donne aux fans quelque chose de plus à attendre avec impatience. Nous sommes prêts pour une deuxième partie de saison fascinante".



Nouveaux décors pour le WTCR en 2021

La course à l'Autodrom Most permet à Eurosport Events de renouveler son partenariat avec un site qui a accueilli la finale du titre de la FIA European Touring Car Cup 2017 et d'amener pour la première fois le WTCR dans un pays qui compte de nombreux adeptes du sport automobile. Mesurant 4,212 kilomètres de long, Most se trouve à environ 70 kilomètres au nord de la capitale tchèque Prague et à proximité des villes allemandes de Dresde et Leipzig. Most se prépare actuellement à accueillir la Coupe européenne de courses de camions de la FIA la semaine prochaine, tandis que l'événement WTCR formera un week-end double avec le Championnat du monde d'endurance FIM pour les motos. L'EWC est promu par Eurosport Events et l'Autodrom Most aura l'honneur d'organiser les 8 heures de Most, la nouvelle finale de la saison 2021 de l'EWC.



Le WTCR deviendra la première série de la FIA à visiter le Circuit Pau-Arnos**, qui a récemment fait l'objet d'une série d'améliorations importantes. Situé à 20 kilomètres à l'ouest de la ville de Pau, dans le sud-ouest de la France, le circuit fait 3,030 kilomètres de long et accueillera également la Course FR de PURE ETCR, la série de voitures de tourisme entièrement électriques d'Eurosport Events, au cours du même week-end. Le WTCR n'a pas encore organisé de course en France, mais le pays a connu un succès considérable dans la série grâce à l'actuel roi du WTCR Yann Ehrlacher, ainsi qu'à ses compatriotes et autres vainqueurs de courses que sont Nathanaël Berthon, Yvan Muller et Jean-Karl Vernay, actuel leader du championnat.



Basé autour du Parc olympique de Sotchi qui a accueilli les Jeux olympiques d'hiver de 2014, l'Autodrom de Sotchi est un circuit permanent de 5,848 kilomètres qui a accueilli le premier Grand Prix de Formule 1 de Russie en 2014. Œuvre de l'architecte Hermann Tilke, l'Autodrom de Sochi a accueilli la série internationale TCR par le passé et amènera les courses WTCR en Russie pour la première fois en tant que cadre de la finale de la saison 2021, fin novembre. Les pilotes actuels du WTCR, Jordi Gené, Attila Tassi et Jean-Karl Vernay, ont tous couru à Sochi, Gené ayant remporté la première des deux manches du TCR International disputées sur ce circuit en 2015.



La WTCR Race of Italy reprogrammée en novembre

La WTCR Race of Italy devait se dérouler du 31 juillet au 1er août mais a été reportée afin de permettre la réalisation des travaux d'ajustement nécessaires suite à l'extension du circuit. La nouvelle date des 6 et 7 novembre est sujette à la délivrance du certificat d'homologation FIA Grade 3 requis.



Mise à jour du calendrier WTCR - FIA World Touring Car Cup 2021

Manches 1 et 2 : WTCR Race of Germany, Nürburgring Nordschleife : 3-5 juin

Rounds 3 et 4 : WTCR Race of Portugal, Circuito do Estoril : 26 et 27 juin

Rounds 5 et 6 : WTCR Race of Spain, MotorLand Aragón : 10-11 juillet

Rounds 7 et 8 : WTCR Race of Hungary, Hungaroring : 21-22 août

Rounds 9 et 10 : WTCR Race of Czech Republic, Autodrom Most : 9-10 octobre

Rounds 11 et 12 : WTCR Race of France, Circuit Pau-Arnos** : 16 et 17 octobre

Rounds 13 et 14 : WTCR Race of Italy, Adria International Raceway** : 6 et 7 novembre

Rounds 15 et 16 : WTCR Race of Russia, Sochi Autodrom*** : 27 et 28 novembre



**Sous réserve de l'émission d'un certificat d'homologation de niveau 3 de la FIA ; ***Sous réserve de l'approbation gouvernementale

