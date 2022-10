Avant la pause estivale en WTCR - FIA World Touring Car Cup, Ryan Ghis, de la FIA, a posé trois questions aux pilotes. Voici ce que le pilote ALL-INKL.COM Münnich Motorsport soutenu par Honda, et recordman de victoires en WTCR, a répondu.

Quel est votre virage préféré sur le calendrier du WTCR et pourquoi ?

"Je vais choisir Adenauer Forst au Nürburgring, celui où vous avez la compression et ensuite vous remontez. En fait, c'est là que je suis sorti de la piste cette année en essais libres, c'est une méga section, il y a une combinaison de virages qui sont très beaux."



Si vous pouviez choisir une voiture et un circuit, quel serait votre choix ?

"J'aimerais probablement retourner piloter une monoplace à Macao. Parce que cette piste en ville procure cette sensation spéciale lorsque vous êtes entre les murs et qu'il n'y a pas de marges, cela rend très difficile pour le pilote de trouver la limite tour après tour, et il n'y a pas de sentiment comme ça pour un défi en tant que pilote. Pour la voiture, je choisirais une F3. J'ai déjà piloté une F3 à Macao en 2007, et c'était une sensation formidable. Pourquoi ne pas retrouver cette sensation et trouver la limite avec une monoplace qui est une voiture plus rapide, et j'ai beaucoup d'expérience avec les monoplaces."



Si vous deviez décrire vos vacances idéales ?

"J'ai déjà pris des vacances pendant 10 jours dans une caravane avec ma famille et celle de ma sœur dans le sud de l'Espagne. C'est un bon endroit, j'ai vraiment aimé Marbella et c'était un endroit sympa à visiter. À la mi-août, je suis retournée en Argentine pour rendre visite au reste de la famille, mais c'est l'hiver en Argentine, donc ce n'est pas aussi confortable en termes de vêtements et de temps. Mais si je devais choisir un endroit où aller, ce serait le sud de l'Espagne, comme je l'ai fait cette année et c'était très amusant."

