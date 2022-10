Avant la pause estivale en WTCR - FIA World Touring Car Cup, Ryan Ghis a posé trois questions aux pilotes. Voici ce que Nathanaël Berthon, pilote et vainqueur de course le mois dernier pour l'équipe Comtoyou DHL Team Audi Sport, a répondu.

Quel est votre virage préféré au calendrier WTCR et pourquoi ?

"Il y a beaucoup de virages intéressants en WTCR, mais il y en a beaucoup sur la Nürburgring Nordschleife en Allemagne. Parce que c'est une piste très ancienne, assez étroite, si vous faites une petite erreur, vous finissez dans le mur et c'est très rapide. Il y a quelques virages sur la Nordschleife, surtout les plus rapides, qui sont très beaux."



Si vous deviez choisir une voiture et un circuit, quels seraient vos choix ?

"Le Mans avec la voiture LMP1 de Rebellion. Les Esses, en particulier, sont très rapides, la voiture colle au sol et vous atteignez une vitesse incroyable de 280 km/h. Pour moi, c'est l'une des meilleures expériences que l'on puisse vivre en sport automobile. J'ai toujours aimé les voitures aérodynamiques et mon style de pilotage convient mieux aux voitures aérodynamiques, ce sont les meilleures voitures que j'ai pilotée. Et Le Mans est incroyable."



Quelles seraient pour vous les vacances idéales ?

"J'adore la plongée sous-marine, c'est quelque chose que j'aime vraiment. Je dirais que le meilleur des meilleurs, serait au milieu des Caraïbes à faire de la plongée sous-marine et avoir la chance d'avoir beaucoup de poissons autour de moi."

